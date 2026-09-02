Скільки триватимуть безперервні атаки Росії по Києву: Мусієнко назвав сценарій

Військовий аналітик Олександр Мусієнко назвав сценарій зупинення російських дронових атак / © ТСН

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Зупинити російські нальоти реактивних дронів, які безперервно тривають вже 7 діб переважно по Києву та області, Україна зможе через певний період, якщо здійснить декілька заходів — про це в коментарі для ТСН.ua розповів військовий аналітик та військовослужбовець ЗСУ Олександр Мусієнко.

«Є декілька важливих елементів для того, щоб зупинити це або мінімізувати наслідки російських атак», — каже Олександр Мусієнко.

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«Перше: нам потрібні такі дрони-перехоплювачі, які зможуть знищувати реактивні «Шахеди». Над цим триває інтенсивна робота виробників у координації з Силами оборони заради отримання перехоплювачів. Друге: нам потрібна координація з партнерами для отримання більшої кількості засобів для авіації — ракет класу «повітря-повітря» і ракет для зенітно-ракетних комплексів. Третє, над чим працюють Сили оборони — це удари по пусковим майданчикам на території Росії. По тих майданчиках, звідки запускаються реактивні дрони. Успішні приклади вже є. Робота ЗС України над цим буде тривати. Четверте: посилення санкцій проти виробників реактивних дронів. Як мінімум, ці компоненти потрібно реалізовувати, тоді ми зможемо говорити про те, що атаки зупиняться. Як тільки ми отримаємо більшу кількість засобів для збиття, а саме дронів-перехоплювачів, одразу будуть шанси дещо мінімізувати наслідки і зробити цей терор неможливим», — каже аналітик.

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На уточнювальне запитання про те, скільки часу знадобиться Україні для зупинення реактивної навали, як довго буде створюватись протидія, Олександр Мусієнко відповів так: «Це питання найближчих тижнів, але і залежить від наших виробників. Наскільки швидко вони встигнуть задовольнити запит Сил оборони. Сподіваюсь, що, можливо, це станеться і до листопада».

До цього він додає наступне: «Коли ми говорили про звичайні «Шахеди», тоді у нас не було мобільних вогневих груп, а після їх появи проблема пішла дещо на спад. Але зараз є нюанс. В чому відмінність від звичайних «Шахедів»? Відмінність у тому, що Росія зараз постійно працює над удосконаленням власних реактивних дронів. Інтеграція штучного інтелекту, протидія нашим засобам РЕБ — вони роблять свої дрони менш вразливими. Для нас це дуже серйозна боротьба за те, щоб наші способи боротьби були більш ефективнішими».

За словами Олександра Мусієнко, бойова частина звичайного та реактивного «Шахедів» практично однакові — близько 40 кг вибухівки.

«Правило двох стін — це мінімальний захист, який може бути використаний. Звичайно, що найкращий захист — це укриття. Практика доводить, що ті, хто перебувають в укритті — вони, дякувати Богові, залишаються живими та здоровими», — резюмує аналітик.

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Нагадаємо, раніше повідомлялось про те, скільки ще Росія атакуватиме Україну дронами кожні півгодини. Росія атакує Україну реактивними дронами в середньому кожну годину.

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