Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
Кількість переглядів
262
Час на прочитання
1 хв

Скільки українців можуть повернутись на Батьківщину і за яких умов: демограф шокував прогнозом

Демограф проаналізував, скільки українців готові повернутись з-за кордону додому.

Автори публікації
Фото автора: Олександр Марущак Олександр Марущак Фото автора: Марія Бойко Марія Бойко
Олександр Гладун

Демограф Олександр Гладун вважає, що чим довше триватиме війна, тим менше українців повернуться додому.

Про це він сказав в інтерв’ю ТСН.ua.

Демограф переконаний, що зараз додому готові повернутись близько 50% українців, які перебувають за кордоном. Проте чим довше триватиме війна, тим менше людей будуть готові повертатись на Батьківщину.

«Загалом, якщо усереднити, то цифра коливається десь на рівні 50%. Тобто 50% наших громадян можуть повернутися. Але ж, знову-таки, головний чинник для цього — умови закінчення війни, наявність у людей житла та роботи. У цьому сенсі нічого не змінюється, але проблема полягає у тому, чим довше триває будь-який конфлікт чи війна, тим менше людей повертається. Тривалий конфлікт сприяє тому, що все більше людей адаптуються на новому місці, і відсоток охочих повертатися буде знижуватися з кожним роком», — сказав він.

Більше читайте за посиланням: Війна до 2030-го: невтішний прогноз демографа для України, і що буде з чисельністю населення

