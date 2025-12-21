- Дата публікації
-
- Категорія
- Ексклюзив ТСН
- Кількість переглядів
- 165
- Час на прочитання
- 2 хв
Скільки українців насправді повернуться з-за кордону: демограф дав тривожний прогноз
Демограф Олександр Гладун пояснив, чому цифра у 30% є критичною і як формат закінчення війни вплине на вибір мільйонів.
Сподівання на те, що після війни додому повернеться половина біженців, стають дедалі примарнішими. Наразі демографи обережно кажуть лише про 30%, проте і ця цифра під загрозою.
Про це у коментарі ТСН.ua розповів Олександр Гладун, заступник директора Інституту демографії та досліджень якості життя імені М.В. Птухи НАН України.
Чому 50% — це вже нереально?
За словами вченого, тенденція стає дедалі сумнішою. Якщо раніше експерти сподівалися на повернення бодай половини тих, хто виїхав, то зараз планка опустилася.
«Про 50% ми вже, на жаль, не кажемо. А от на 30% я б ще розраховував», — зазначає Гладун.
Він наголошує, що переконання, ніби всім українцям за кордоном «добре» — це міф. Багато хто стикається з труднощами, але залишається там через єдиний фактор — безпеку. Люди виїхали від війни, і поки вона триває, страх переважає над бажанням повернутися.
Головний ворог — час та «заморозка»
Експерт виділяє два ключові чинники, які визначать кількість тих, хто повернеться:
Тривалість війни: Що довше люди перебувають за кордоном, то сильніше вони інтегруються — діти йдуть до шкіл, дорослі знаходять роботу, вивчають мову. Зв’язки з домом слабшають.
Умови миру: Це найважливіший аспект.
Звільнення всіх територій: Максимальний стимул для повернення. Люди бачитимуть перспективу безпечного життя.
Заморожений конфлікт: Найгірший сценарій для демографії. Якщо війна зупиниться лише по лінії фронту, більшість біженців сприймуть це як тимчасову перерву перед «новою гарячою фазою».
-
«Якщо люди розумітимуть, що війна зупинилася лише на рік чи два, доки Росія знову не накопичить сили, вони не ризикуватимуть майбутнім своїх дітей і не повертатимуться», — попереджає демограф.
Чи є надія?
Попри складні прогнози, 30% — це все ще мільйони людей, здатних стати фундаментом для відбудови. Проте реальність залежатиме не лише від економічних програм уряду, а передусім від гарантій безпеки, які отримає Україна після завершення бойових дій.