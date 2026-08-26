Скільки українців живе в країні та скільки виїхало за кордон: стали відомі шокувальні цифри

Населення України

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Від початку 2026 року Київ вирвався в лідери за кількістю новонароджених в Україні. Від січня до липня у столиці з’явився на світ 11 тисяч 421 малюк.

Для порівняння: у Львові за цей же період народилося вдвічі менше — 5 із половиною тисяч дітей. В Одесі — трохи більше 4 тисяч, а в Дніпрі — 3 тисячі 300 малюків. Рекордним для столиці став саме липень.

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Та попри сплески народжуваності у великих містах, у масштабах всієї країни демографічна ситуація лишається критичною.

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Кореспондентка ТСН Наталя Ярмола занурилась у статистику та з’ясовувала, скільки ж українців сьогодні.

Від 90-х і до сьогодні: як змінювалася народжуваність

Якщо подивитися на криву показників народжуваності за часи незалежності України — від 90-х і дотепер — вона схожа на кардіограму. Вона показує, як б’ється серце нації: то сильніше, то слабше. І хоча народжуваність так і не випередила рівень смертності — наше серце досі б’ється.

У перший рік незалежності в Україні з’явилося понад 650 тисяч малюків (657,2 тис.). У 2025 році цей показник виявився майже вчетверо меншим — приблизно в 3,7 раза (168,8 тис. за даними Мін’юсту).

Бідність 90-х, пандемії, хвороби й економічні кризи 2000-х, війна, що триває вже 12 років — не давали нам шансів перемогти смерть. Але є цифра, яка звучить дуже обнадійливо: нині кожні 3 хвилини в Україні з’являється нове життя.

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Страшна пропорція війни та коефіцієнт 0,9

Однак існує й інша, тривожна цифра — це статистика смертей. У роки повномасштабної війни на одну народжену дитину припадає троє померлих. Так було у 2025 році, коли зафіксували 168 778 народжень проти 485 296 померлих. І ця сумна тенденція продовжується у 2026-му.

Для того, щоб кожне наступне покоління зростало, коефіцієнт народжуваності має перевищувати 2 дитини на жінку (оптимально — 2,2). Нині ж на одну жінку в Україні припадає менше ніж 1 малюк (близько 0,9). І одна з головних причин цього, за даними соціологічних опитувань — невизначеність майбутнього.

Скільки нас: оцінка населення та вимушена еміграція

Сьогодні ми навіть не можемо назвати одну точну цифру населення України — війна зробила демографічний облік надзвичайно складним.

У 90-х роках ми гордо казали: «Нас 52 мільйони».

Станом на 1 лютого 2022 року (за даними Держстату) чисельність наявного населення становила 41 130 432 особи.

Нині оцінки чисельності населення для територій, які контролює Україна, значно нижчі — близько 30,5 мільйона осіб.

Але врешті демографія — це не про сухі цифри «народився — плюс, виїхав — мінус». Маємо враховувати ще майже третину українців — 8,4 мільйона осіб — які з 2014 року живуть за кордоном. Ця цифра перевищує населення цілої Сербії чи Швейцарії.

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Серед вимушених переселенців майже 2 мільйони — це діти (приблизно 1,7 млн). Це означає, що в кожному шкільному класі на 30 дітей цілих 10 місць можуть залишатися порожніми.

Але цю цифру, переконують соціологи, не варто сприймати виключно як втрату покоління. Адже частина дітей (близько 330 тисяч школярів) продовжують навчатися в українських школах онлайн.

Містки зі світом та покоління дітей війни

Частина з них згодом неодмінно повернеться додому. А ті, хто залишаться — будуть нашими амбасадорами та мільйонами містків між Україною та світом. Бо сучасний світ уже давно не про вибір «тут або там», він — про зв’язок. Ці діти можуть говорити українською, мислити по-європейськи, знати кілька мов, мати друзів у різних країнах і при цьому залишатися українцями — незалежно від того, де вони живуть.

Діти, які народилися у 2022 році, вже у 2040-му стануть повнолітнім поколінням дітей війни. Вони матимуть власні спогади про укриття, звуки сирен, ракети та про тих, кого втратила Україна. Але водночас це буде перше покоління українців із вродженим глибоким розумінням значення слова «незалежність».

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ТАЄМНІ ПЕРЕГОВОРИ в Москві зі США! ЖОРСТОКИЙ УДАР по Краматорську і Запоріжжю! | ТСН 20:00 25 серпня

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