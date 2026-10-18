Скільки треба заробляти в Україні, щоб комфортно почуватися / © ТСН

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Ми розглянули низку ситуацій: від одинака з квартирою в Києві, який отримує середню по Києву, середню по Україні і найнижчу по Україні зарплату, до батька родини з трьох осіб з немовлям. А потім перенесли цю ситуацію у Чернівці, де, за даними Держслужби статистики, середня зарплата більш, ніж удвічі нижча за київську. Для розрахунку ми брали мінімальні ціни.

Столичний парубок: є на хліб і до хліба

Держстатистики підрахувала: найвища в Україні середня зарплата — в Києві, вона наразі дорівнює 48705 грн (після вирахування 23% податків — 37503 грн), найнижча — в Чернівецькій області: відповідно 22807 грн і 17561 грн. А середній заробіток по країні — 31892 грн брутто і 22557 грн нетто.

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Життя самотнього 35–40 річного чоловіка в Україні, який працює за наймом і має за плечима власний тил у вигляді невеликої квартири на 40 кв. м виглядає стабільним. У нього немає кредитів за житло, немає потреби щомісяця віддавати половину заробітку орендодавцю.

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Рівень «Найвища зарплата» – 37 503 грн

За цих умов чоловік почувається у столиці повноправним середнім класом. Його помісячні витрати розподіляються так:

Комунальні послуги та зв’язок: 2500 грн (усереднено на рік).

Харчування: 9000 грн. Він не економить на їжі: купує якісне м’ясо, свіжу рибу, овочі, фрукти, хорошу каву та сири.

Одяг та взуття: 3500 грн (у перерахунку на місяць). Купуються речі у масмаркеті.

Транспорт: 800 грн. Сюди входять щоденне метро/автобуси чи маршрутки та 2–3 поїздки на таксі за потреби.

Побутова хімія, гігієна, догляд: 1200 грн. Засоби для гоління, базові вітаміни, парфуми.

Дозвілля (2 рази на місяць ресторан): 3000 грн, два хороших вечори (по 1500 грн за візит).

Резерв (медицина, подарунки): 2000 грн.

Місячний залишок: 15503 грн, Це дозволяє йому відкладати майже 350 доларів щомісяця. За рік можна накопичити понад 4000 доларів, які покривають витрати на подорожі і є подушкою безпеки на випадок непередбачуваних ситуацій.

Рівень «Середня зарплата» — 22 557 грн

Це зона базового столичного комфорту. Грошей вистачає, але з’являється планування: харчування без делікатесів, готує переважно вдома, речі купуються за чіткою потребою (куртка на зиму, кросівки на весну), транспорт виключно громадський і так далі. Опускаючи детальні розрахунки, матимемо місячний залишок близько 10000 грн (220 доларів на місяць або 2640 на рік за поточним курсом). Якщо ж витрачати гроші на рівні середнього класу, то місячний залишок буде нуль.

Рівень «Найнижча зарплата» – 17 561 грн

Для Києва це режим жорсткої економії, хоча відсутність витрат на оренду житла рятує. Комуналка, телефон, інтернет становлять суттєву частину витрат, базовий харчовий кошик: хліб, яйця, картопля, крупи, найпростіша молочна продукція, куряче м’ясо. Купівля одягу та взуття лише у разі критичного зношування старих речей, пошук стокових магазинів. За такого бюджету вдасться накопичити за місяць близько 7000 грн, але на практиці спартанське життя витримає далеко не кожний молодий чоловік. Найчастіше виходить «що заробив — те й проїв».

Поява автомобіля: подарунок з «податком»

Уявімо, що батьки дарують нашому герою автомобіль (міське авто з двигуном до 1,6 л). Він починає щодня їздити на роботу (10 км туди, 10 км назад) та у вихідні до супермаркету — загалом близько 700 км на місяць. При витраті 9,5-10 л бензину А-95 на 100 км та його середній ціні у 90 грн/л, щомісячні витрати на авто становлять: бензин: 65 л × 90 грн = 5850 грн, автоцивілка (для Києва) — 6400 грн на рік або 533 грн/місяць, ТО раз на рік — 6000 грн = 500 грн/місяць. Загальний «автомобільний податок» — 6883 грн на місяць. Але зникають витрати на громадський транспорт. При найвищій зарплаті новий залишок становить 9420 грн на місяць, рівень життя не падає.

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При середній зарплаті залишок — 3674 грн. Це критична межа. Авто забирає майже 30% від чистої зарплати, будь-який ремонт змусить лізти в борги.

При найнижчій зарплаті поява власних «коліс» — це фінансовий тупик. На утримання авто йде майже 40% доходу. Одинак із найнижчою зарплатою в Києві не може щодня їздити на машині, вона або гнитиме під будинком, або змусить його голодувати.

Створення родини та декрет у Києві

Тепер наш парубок одружується. Поки дружина працює, спільного бюджету із власною квартирою та автомобілем вистачає за будь-яких умов. Але народжується дитина, дружина йде у декретну відпустку, і її дохід зникає. Замість зарплати дружини родина отримує державну допомогу: одноразово 50000 грн, а далі протягом 12 місяців — по 7000 грн на місяць. Чоловік стає єдиним годувальником для трьох людей.

Розрахунок щомісячних бюджетів для київської родини:

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Найвища зарплата тата (дохід: 37 503 грн + 7 000 грн = 44 503 грн)

Харчування родини: 15 000 грн.

Утримання авто: 6 883 грн.

Комуналка та зв’язок: 4000 грн.

Одяг, гігієна батьків, ліки: 5 000.

Витрати на дитину: 6000 грн.

Залишок щомісяця: 7620 грн.

Грошей вистачає із запасом. Державна доплата на дитину повністю покриває витрати на їжу та дитячі товари — батько може спокійно утримувати авто і відкладати понад 90 тисяч гривень на рік. Але через рік виплата 7000 грн припиняється! Якщо мати не вийде на роботу (дитина йде у ясельну групу дитсадка, і призначається щомісячна допомога у 8000 грн за держпрограмою єЯсла), баланс бюджету родини стає нульовим, відкладати можна буде лише за рахунок зменшення витрат.

При середній зарплаті тата (дохід: 24 557 грн + 7 000 грн = 31 557 грн) родина живе від зарплати до зарплати. Щоб відкласти якусь суму на відпочинок, змушена економити на харчуванні та поїздках на авто. Через рік бюджет стає від’ємним на 7000 грн щомісяця, потрібно скорочувати витрати і шукати джерела доходу, аби не виживати.

При найнижчій зарплаті тата-годувальника (дохід родини 18421 грн) умови життя і витрати у перший рік будуть приблизно такими ж, як і при середній зарплаті, але тому, що сім’я не має автомобіля. Його утримання просто не по кишені. Через рік настає фінансова катастрофа. Щоб її уникнути — мати повинна йти працювати.

Географічний парадокс: переїзд до Чернівців

А тепер перенесемо нашу родину (тато + мама в декреті + дитина) з Києва до Чернівців. Усі вхідні умови ті самі: квартира своя (40 кв. м), авто те саме, пробіг аналогічний. Але життя в регіоні має суттєві фінансові переваги. Завдяки місцевим ринкам, базовий кошик продуктів у Чернівцях обходиться приблизно на 20% дешевше, ніж у столиці, тут помітно менші витрати на комуналку, непродуктовий кошик страхування і ТО автомобіля, проїзд тощо (за браком місця детальні подрахунки опускаємо — Авт.).

У розмірі доходів і витрат це виглядає так (розрахунок на перший рік після народження малюка).

При найвищих доходах (44503 грн) родина стає середнім класом. Вони можуть спокійно відкладати близько 250 доларів на місяць. Через рік батько спроможний утримувати родину самотужки, однак щомісячні заощадження впадуть нижче 100 доларів. Аби відкладати більше, доведеться зменшувати витрати, або заробляти більше (мати йде на роботу).

При середніх доходах (31557 грн) у Києві сімейний бюджет був «від зарплати до зарплати». В Чернівцях їм повністю вистачає на життя з автомобілем, хоча великих накопичень робити не вдається. Оціночно можна відкладати близько 4000 грн на місяць. Через рік бюджет також стає від’ємним. Якщо доходи не збільшаться, то або автомобіль доведеться поставити на прикол, або на третину (4000 грн) зменшити витрати на харчування.

Навіть при доходах 24561 грн (середня зарплата по області + декретні виплати) родина може дозволити собі утримувати автомобіль (якщо він був у когось з подружжя раніше), але може витрачати на бензин не більше ніж 1000 грн на місяць (20-22 л, яких вистачить на 200+ км пробігу). У Києві такої можливості вони не мали. Через рік не вистачатиме не лише на бензин, а навіть на пристойне харчування. Тому дитину — в ясла (чи до бабусі) а мама — до праці.

А що з відпочинком: Київ vs Чернівці

Річні заощадження родини чи одинака — це найкращий маркер їхньої фінансової свободи. Ми розглянули всі можливі варіанти, щоб побачити, на який літній відпочинок може розраховувати як парубок, так і одружений чоловік з родиною (вважатимемо, що у нього є бронювання і дозвільні документи для виїзду за кордон — у порядку).

Київ

Одинак, за рівнем накопичень за рік у залежності від зарплати від найвищої до найнижчої.

Євротур на власному авто (Хорватія, Італія) з хорошими апартаментами або преміум-готель у Туреччині (2800 доларів)

Комфортні Карпати (Буковель, готель зі СПА) або бюджетний автобусний екскурсійний тур по Європі (1000 доларів).

«Дикий» екотуризм в Україні. Поїздка на власному авто з наметами на Шацькі озера (300 доларів).

Очевидно, що парубок з Чернівців має принаймні не менші можливості для відпочинку.

Те ж, для родини з трьох осіб (у перший рік народження дитини).

При найвищих доходаж: відпочинок на морі (Туреччина 5* або Хорватія). На другий рік дитині - економ-тиждень у Карпатах.

При нижчих доходах — дача у батьків або одноденні виїзди на природу недалеко від Києва.

Чернівці (родина), в залежності від доходів.

Відпустка на морі. Авіатур 5* до Туреччини чи сімейна подорож на авто до Чорногорії/Хорватії. На другий рік дитині — бюджетний закордон (Болгарія) чи преміум-відпочинок у Карпатах.

Економ-тиждень у Карпатах (оренда кімнати у приватній садибі, самостійне готування їжі). На другий рік дитині — лише піший туризм або риболовля.

Локальний відпочинок. Виїзди у вихідні на річку Прут чи найближчі озера в межах ліміту пального. На другий рік дитині — піший туризм або риболовля.

Орієнтир на максимум: "Ідеальна зарплата" київського тата

А тепер вийдемо з режиму виживання та жорсткої економії. Скільки ж повинен заробляти найманий працівник у Києві, щоб його родина ні в чому собі не відмовляла, утримувала хороше авто і формувала серйозні інвестиційні накопичення?

Розширимо кошик витрат до рівня «повного комфорту»:

Комуналка, преміум-інтернет: 5000 грн.

Харчування преміум-рівня: 30000 грн (еко-продукти, регулярна доставка готової їжі з ресторанів).

Дитина: 15000 грн (брендовий одяг і харчування, приватний педіатр тощо).

Утримання авто класу «комфорт+»: 12000 грн (більше пального для подорожей вихідного дня, повне КАСКО, регулярна мийка, обслуговування на офіційному сервісі).

Краса, здоров’я та побут батьків: 15000 грн (якісна косметика для дружини, вітаміни, брендовий одяг, послуги клінінгу раз на два тижні).

Кишенькові витрати та форс-мажори: 5000 грн.

Заощадження та інвестиції (головний маркер багатства): 40 000 грн на формування капіталу на майбутнє.

Підсумок: на місяць родинні витрати складають 82000 грн, плюс заощадження 40 000 грн. Чиста сума, яку батько має приносити щомісяця: 122000 грн на руки, це при зарплаті-брутто 158000 грн (понад 3500 доларів). Очевидно, що 7000 грн допомоги на малюка при таких заробітках великого значення не мають.

Висновки

Щоб молода родина з малою дитиною та автомобілем в Києві почувалася абсолютно вільно, не дивилася на цінники в супермаркетах, обслуговувалася у приватних лікарнях і стабільно відкладала до 1000 доларів на місяць, офіційна зарплата тата має становити близько 160000 грн, це утричі вище за середню зарплату в столиці. Це топ-рівень українського ринку праці (топ-менеджмент великих міжнародних компаній, архітектори програмного забезпечення в IT, успішні вузькопрофільні фахівці), який дозволяє нівелювати фінансові кризи.

При середніх по регіону зарплатах провінційна прописка дає молодій родині непогану фінансову підтримку завдяки нижчим цінам лише протягом перших 12 місяців після народження дитини. Надалі «пастка другого року» безжальна до всіх, незалежно від географії.

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