Скільки заробляють українські військові на передовій та у тилу: у Міноборони назвали цифри

У Міноборони розповіли про нову систему виплат для військових / © ТСН

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460 тисяч гривень, не враховуючи оклад — таким є щомісячний ліміт на одного військовослужбовця.

У Міністерстві оборони наголошують — цього року збільшився максимальний розмір бойових виплат. І тепер, система додаткових винагород у грошовому забезпеченні військовослужбовця враховує не лише факт участі, найвищі винагороди передбачені для піхотно-штурмових бійців, оскільки вони виконують одні з найбільш ризикованих завдань.

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Про це в етері ТСН розповіла Оксана Лєконцева, старша офіцерка відділу Департаменту соціального забезпечення Міністерства оборони України.

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«Насамперед змінено підхід до саме додаткових винагород. При цьому базове грошове забезпечення та щомісячні додаткові види грошового забезпечення не змінюються. Натомість від 1 червня у нас запроваджено систему додаткових винагород, яка чіткіше пов’язує розмір виплати з місцем та виконанням завдання», — каже Оксана Лєконцева.

Вона зазначила, що нова система зробила бойові виплати деференційованішими.

«Зберігається виплата 100 000 гривень за участь військового у бойових діях. Але додатково передбачені зональні винагороди, як-от: 170 000 гривень на місяць за виконання завдань у найбільшнебезпечних зонах, зокрема на лінії бойового зіткнення. І додаткова винагорода 70 000 гривень за виконання завдань до ротного опорного пункту. Чим більший ризик — тим більша виплата. Окремо встановлені вилати за штурмові дії. Тут розмір 40 000 гривень на добу виплачується за штурм та захоплення позицій на лінії бойового зіткнення або в глибині оборони противника і 20 000 гривень на добу — за відновлення позицій», — сказала вона.

Оксана Лєконцева зазначила, що передбачені також бонус: 100 000 гривень за полоненого окупанта, 15 000 гривень за ліквідованого окупанта у стрілецькому чи рукопажному бою за умови відеофіксації.

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Військові також можуть отримувати інші виплати за виконання бойових завдань.

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Оксана Лєконцева додала, що військові, які не виконують бойових завдань за новою системою мають право на додаткову винагороду.

«За новою системою передбачено нову винагороду. Її розмір — 10 000 гривень і вона передбачена за виконання обовязків військової служби. Тобто якщо військовий не має права на іншу виплату, він отримуватиме цю», — сказала вона.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ЖАХІТТЯ в Житомирі! ВИБУХИ в Києві! ШОКУЮЧЕ викриття росіян на фронті! | ТСН ДЕНЬ 20 СЕРПНЯ

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