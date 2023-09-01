Скинув із мосту і жбурнув зверху пляшку: в Німеччині невідомий напав на дитину через українську мову

Прокуратура німецького міста Айнбек розшукує чоловіка, який накинувся на хлопчика, що розмовляв українською мовою. Чоловік вимагав від дитини говорити російською і казав, що війну почала Україна. Потім перекинув хлопчика через огорожу моста і пожбурив у нього скляною пляшкою. Дитина отримала травми голови й ноги, невідомому інкримінують спробу вбивства.

Про подробиці цього скандального інциденту йдеться в сюжеті ТСН з Німеччини.

Цей випадок стався ще 26 серпня, але лише в п’ятницю, 1 вересня, про напад на українську дитину повідомила прокуратура міста Геттінген.

Того дня, а це була субота, близько 7 години вечора група українських дітей перебувала біля мосту в місті Айнбек. Там проходив невідомий чоловік, який раптом почав вимагати від дітей, щоб вони розмовляли російською. Також він сказав їм, що це Україна почала війну.

Потім цей чоловік схопив за волосся дівчинку, після чого напав на 10-річного хлопчика і перекинув його через перила мосту в канал. Дитина вдарилася об залізні балки, які прикріплені до мосту, головою та ногою.

Однак на цьому зловмисник не зупинився, і коли дитина лежала в каналі, жбурнув униз скляну пляшку, яка влучила хлопчикові в плече, і після цього зник із місця події.

Прокуратура розшукує зловмисника і шукає свідків. Правоохоронці повідомляють, що чоловікові було приблизно 40-45 років.

Хлопчика відвезли до лікарні і того ж вечора його змогли відпустити додому.

Прокуратура класифікує цей напад як політично вмотивований.

Про напад сьогодні повідомили в німецьких ЗМІ. Деякі з них прямо пишуть у заголовках, що це росіянин напав на українську дитину.

За статистикою, тільки в Берліні за останній рік поліція зареєструвала 3250 випадків нападу на українців. Щоправда, поліція не фіксує, чи були у нападників расистські або політичні мотиви.

Пошуки росіянина, який вирішив продемонструвати силу до української дитини, в місті Айнбек тривають.

Нагадаємо, раніше в Німеччині під час танцювального фестивалю в Дюссельдорфі росіянка накинулася на українку - побила її та облила водою. Громадянка країни-агресорки обзивала українців "нацистами" та звинувачувала в загибелі російських окупантів, які прийшли зі зброєю на територію України.

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