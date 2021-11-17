Складають пісні та завжди раді гостям: як живуть самосели Чорнобильської зони

Складають пісні та завжди раді гостям: як живуть самосели Чорнобильської зони

Перед кожною зимою рятувальники рушають розповідати селянам про безпеку.

Рятувальники Київщини навідалися із рейдом до Чорнобильської зони, на території якої живе ще із сотню так званих самоселів. Це люди, які невдовзі після катастрофи на атомній станції і евакуації повернулися до своїх осель.

Про те, як протипожежна інспекція перетворилася на чаювання і спілкування - 17 листопада йдеться в сюжеті ТСН.16:45.

Розпочинають із міста Чорнобиль. Рятувальники намагалися господарю Михайлу Павловичу одразу розповісти про пожежну безпеку, але той вирішив узяти процес у свої руки: спершу розповів про своє життя, потім про Чорнобиль та навіть заспівав.

Рятувальник розповідає - що перевірятимуть нині, коли жителі почали топити дровами.

"Звертається увага на те, щоб були очищені димоходи від сажі, а також протипожежні відстані від топки до горючих предметів", - пояснює старший інспектор Володимир Будник.

У пана Михайла бачать недоліки, але той одразу пояснює, що дрова біля груби не залишає, а ставить стільчик і гріється.

Протипожежна інспекція у Чорнобильській зоні перетворилася на чаювання і спілкування | Новини України

За 30 кілометрів від Чорнобиля у селі Куповате мешкає відома у зоні Баба Ганя - так вона себе називає, і так її кличуть ті, хто працює у Чорнобилі. Із порогу жінка, якій майже 90-то років, просить не до пічки, а до столу та розповідає, хто до неї заїжджає, які продукти привозить.

Її сусідці пані Марусі - 80. У неї та ж проблема, що й в Баби Гані - немає металевого листа, щоби жарини падали на нього, а не на підлогу.

Перед тим, як піти - пані Марусі міряють тиск та розпитують про здоров'я. У зоні відчуження насьогодні живе 95 самоселів, і на щастя, кажуть рятувальники, за останні роки пожеж на їхніх обійстях не виникало, бо мовляв - дослухаються до порад.

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