Складна мобілізація та зброя: військовий експерт спрогнозував, чого очікувати 2024 року

Військовий аналітик, полковник Петро Черник вважає, що війна 2024 року буде складною. Україну очікують нова хвиля мобілізації, вибори у США.

Про це він сказав в інтерв'ю ТСН.ua.

Експерт наголосив, що Україна вкрай залежна від західних партнерів у плані озброєння та фінансової підтримки. Він додав, що Україна нарощує виготовлення зброї, проте зробити це в один момент неможливо.

"На превеликий жаль, ми дуже залежні від США. Трамп дає чіткі сигнали, що докладатиме максимум зусиль для заморожування цієї війни, якщо він стане президентом. Треба обережно це оцінювати, бо Трамп специфічна особистість", - сказав він.

Полковник ЗСУ додав, наступного року буде також непросто через мобілізацію.

"У частині, що стосується мобілізаційного потенціалу - цей рік уже нелегкий і буде тяжче. Щодо зброї та її надходження - все буде паритетно. Питання, чи надійде до нас зброя - це F-16 та далекобійні ракети. У наших союзників на складах це є, але вони не поспішають нам передавати", - сказав він.

Нагадаємо, законопроєкт про мобілізацію доопрацюють, але чоловікам треба прийти до ТЦК.

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