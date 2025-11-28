Складна ситуація Покровсько-Мирноградському напрямку: як роботи рятують життя під шаленим тиском ворога

Наземний робот / © ТСН

На критично важливому Покровсько-Мирноградському секторі фронту росіяни суттєво наростили тиск, перекинувши резерви. Втім, українські Воїни не дозволяють ворогу повністю захопити ні Покровськ, ні Мирноград і навіть проводять локальні контратаки.

Особливу роль у підтримці наших захисників на передовій відіграють наземні роботизовані комплекси (НРК). Українські морпіхи 38-ої бригади використовують їх для доставки боєприпасів, їжі та води, а також для евакуації поранених і тіл загиблих побратимів.

Як це відбувається — в сюжеті кореспондента ТСН Олександра Моторного.

Навіть ті НРК, що приходять із заводською комплектацією, потребують доопрацювання, розповідає військовий із позивним «Павлін»:

«Жоден дрон, який до нас приходить — не готовий з коробки до виконання задач!» — наголошує «Павлін», через чию майстерню проходять усі НРК бригади.

Логістика у напівоточенні

Командир взводу НРК, «Павлін», підтверджує, що ситуація на напрямку критична:

«Коли ви подивитесь на карту бойових дій, ви побачите, в якому стані зараз — в полуоточенні знаходиться Мирноград. І саме логістичні дрони дають нам можливість робити логістіку, для хлопців, які знаходяться там»

Хоча НРК можуть мінувати, стріляти та проводити розвідку, тепер, за визнанням командира, їхнє найперше завдання — підтримувати сполучення з передовою.

Місії під вогнем: «Це виглядає, як операція об’єднаних сил»

Вирушаючи у сутінках до Мирнограда, черговий дрон везе критично важливий вантаж.

Командир роти НРК, «Бас», пояснює, що це не просто поїздка, а ціла військова операція:

«Справа, не в прохідності, навіть, дронів, а в тому, що це виглядає, як операція об’єднаних сил. Тому, що ми не їдемо просто так! Ми їдемо з перевіркою, з прикриттям, з зачисткою тих місць, які найбільш складні для проїзду. Доводиться проїжджати місця, які складно подолати, тому що вони — контролюються ворогом!»

Оператор НРК, «Кок», проводить перед монітором незліченну кількість годин, скеровуючи дрони:

«Стараюсь хлопцям довести! Так само — можна і не довезти! Бензин, Бе-КА, воду, провізію!»

Вороже полювання на логістику

Успішному виконанню місії заважають не лише багнюка, вирви від КАБів та повалені дерева, а й пряме полювання ворога.

Коли НРК потрапляє на приціл FPV-дрона, починаються справжні перегони:

«Якщо одна вже попадає, то вже вони йдуть зразу! Злітаються всі, знають координати — де вони».

«Кок» уже понад рік скеровує роботи у напрямку передової та повертає їх назад — з пораненими, а інколи і з тілами загиблих побратимів. Йому доводилося «витискати з дрона все, на що тільки той здатен». Але життя наземних роботів у цьому районі недовговічне.

Користь для перемоги

Аби роботи служили довше та берегли життя морпіхів, у майстерні збирають нові зразки, як, наприклад, «Дуга» — на честь зварювальної дуги.

57-річний морпіх «Дуга» займається тим, що вміє найкраще — зварюванням, але тепер із поправкою на війну.

«Про закінчення війни ми не думаємо. Думаємо, як максимально принести користь і щоб наші хлопці, та на передовій, менше були під ураженням FPV-дронів», — каже він.

