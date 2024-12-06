Складні бої, втрати та мобілізація: як ЗСУ пережили свій найтяжчий рік від моменту створення

Сьогодні сучасна Українська армія святкує день народження - 33 рік був, без перебільшення, одним із найскладніших. Важкі бої за міста та села, нова ера літаків, бусифікація та CЗЧ, найбільший військовий бюджет та неякісні снаряди, обміни полонених та війна на території противника.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Наталії Нагорної.

Тяжкі бої і втрати ЗСУ

За право кожного жити, і жити вдома, за право України бути, і бути незалежною, за право на мову, культуру та історію - армія заплатила тисячами життів своїх воїнів.

33 рік армії був роком великих битв. Це пекло Авдіївки: українська армія тримала тут фронт 10 років. Росіяни кинули сюди 40 тисяч окупантів. Битва за Вугледар тривала більш як два роки. Наразі ворог рухається в бік Курахового і ця велика битва ще попереду.

Роботине, Оріхів, Торецьк, Нью-Йорк, Часів Яр, Лиман, Куп'янськ, Вовчанськ - такої кількості гарячих оборонних боїв не витримувала жодна армія світу. Це неімовірні зусилля, героїзм оборонців лівобережжя Херсонщини. Коли армійцям доводиться діставатися позицій по воді. І нести значні втрати - вбиті, зниклі безвісти, тяжкопоранені.

Це і битви у небі. Коли на 33 році життя українська армія остаточно стає армією дронів. Україна стає першою країною, де сили безпілотних систем - це окрема структура.

На 33 році принципово змінюєтсья українське небо, тепер там F-16 - на них довго чекали, але їх наразі небагато і вони поки не можуть переломити хід війни.

Нові кадрові рішення в армії та скандали

Цього року українська армія пережила і заміну головнокомандувача: Валерія Залужного на цій посаді змінює Олександр Сирський.

У травні 2024 українська армія отримує новий закон про мобілізацію. Він передбачає - чоловіки призовного віку мають 60 днів на оновлення своїх данних до 16 липня 2024. У військоматах знову черги - частина з тих, хто не оновлював свої данні до того, опинилися у війську. Потенційних армійців для війська шукають по ресторанах, концертах, на блокпостах. З'являється термін бусифікація - це коли призовника примусово везуть до пунктів комплектації.

Бригадам дозволяють та рекомендують самим набирати собі особовий склад, а по всій країні створюють рекрутингові центри, де повістку не дають, але можна обрати собі спеціальність

33-річна українська армія має гострий, подекуди критичний, дефіцит в оборонцях. Про будь-яку демобілізацію під час воєнного стану мова досі не йде.

Фото: Генеральний штаб ЗСУ

Курська операція

Уперше в новітній історії українська армія переносить війну на територію противника - ядерної держави окупанта. Українські військові тут гарно укомплектовані і їм вдаєтсья дотриматися режиму тиші. Українці про те, що операція почалася дізнаються із соцмереж. Це надзвичайно складна операція, яка триває вже більш як чотири місяці і даєтсья нам великою кров'ю. Її мета - утримати війська противника на його території. Вона дала змогу поламати плани росіян з наступу на Сумщину та Чернігівщину. А ще створила новий обмінний фонд. Українські військові примусили Росію повертати наших додому.

Мінометники \ Фейсбук-сторінка ЗСУ

Обміни полоненими

10 обмінів полоненими за рік - це той момент, коли попри всю жорстокість війни, можна було відчути радість, коли наші повертаються додому. А це 1169 українців, серед яких нарешті захисникив "Азовсталі", які в полоні були понад два з половиною роки.

Українські воїни з полону повертаються вимученими, схудлими. Але після реабілітації, більшість стає знову у стрій, хоча й цього року, в закон про мобілізацію внесли зміни, що вони мають право звільнитися зі Збройних сил.

"Цей важкий рік був настільки неймовірним, що, звісно одного сюжету недостатньо, аби висловити безмежну подяку армії, завдякі якій існує наша країна. Коли останні 10 років, відтоді як росіяни зайшли на нашу землю, вони стримують ворога, ризикують життям і незмінним залишається одне - надія тільки на них", - йдеться у сюжеті ТСН.

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