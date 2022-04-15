"Складно підібрати якісь слова": американські сенатори відвідали Бучу та Бородянку

Вони і уявити не могли, що таке можливо в Європі у 21 столітті.

Президент США Джо Байден заявив, що готовий особисто приїхати до України. Тим часом у Бородянці та Бучі на Київщині вже побували американські сенатор Стівен Дейнс та конгресвумен Вікторія Спартц.

Про це в ефірі ТСН розповіла кореспондентка Ірина Коваленко.

Буча. Церква Святого апостола Андрія Первозванного. Тут уже шосту добу працюють криміналісти – українські та іноземні. Триває ексгумація тіл з масового захоронення жертв російських загарбників. Наразі тут виявили уже тіла 86-ти людей. Серед них тіла 2-х дітей. "Більшість – це кульові поранення. І кульові поранення голови. Це більше снайпера стріляли їх", - говорить Олександр Климовський, начальник слідчого управління.

Пересвідчитися на власні очі, які звірства коїли російські військові на Київщині, приїхали республіканці сенатор Сполучених Штатів Стівен Дейнс та конгресвумен Вікторія Спартц. Зізнаються, вони і уявити не могли, що таке можливо в Європі у 21 столітті.

"Складно підібрати якісь слова… Це невинні люди. Вони жили і це життя у них відібрали. Беззаперечно, те, що відбулося тут і в інших населених пунктах, це – військові злочини. Дякую слідчим, які збирають докази, для того, щоб підготувати кримінальні справи для притягнення до відповідальності Володимира Путіна і всіх тих, хто винен у цих військових злочинах", - сказав Стівен Дейнс та наголосив, що Сенат робитиме усе, щоб Україні було якомога швидше надано все те, що їй потрібно.

У Конгресі панує небувала єдність щодо підтримки України, розповідає єдина жінка і українка в Конгресі – Вікторія Спартц. Вона родом з Чернігівщини і чудово розуміє контекст відносин Росії та України.

"Я впевнена, що український народ переможе в цій війні. І ми, і Європа маємо допомогти. Тому що, якщо ми не допоможемо, зараз, то дуже рішучих багато українських волелюбних людей загине в цій війні", - наголосила Спартц.

Варто сказати, що за останні тижні Україну, зокрема сплюндровану окупантами Київщину, відвідали як керівники Євросоюзу, так і лідери провідних європейських держав. Усі були шоковані звірствами росіян і єдині в одному – Путін чинить в Україні військові злочини, за які має відповісти.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 51-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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