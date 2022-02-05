Складу чи не складу: у Сумському університеті започаткували тренінги для майбутніх абітурієнтів

Складу чи не складу: у Сумському університеті започаткували тренінги для майбутніх абітурієнтів

Школярі чаться долати стрес під час іспитів.

Хвилювання є причиною 20% помилок на іспитах та ЗНО. Як цьому зарадити та морально налаштуватися, знають у Сумському державному університеті. У виші започаткували серію тренінгів для випускників.

Детальніше про проєкт розповіли у сюжеті ТСН.19:30 за 5 лютого.

У пальцях, серці, диханні намагаються віднайти ритм. Це не медитація чи заняття з вокалу, а підготовка до ЗНО. Так сумські школярі вчаться долати стрес.

Грудка у горлі, брак повітря і повна розосередженість? торік через хвилювання Вероніка Бровольська ледь не завалила пробне ЗНО. "Мало залишається часу, а в тебе купа ще завдань. Ти починаєш хвилюватися, розумієш, що ЗНО – це з одного дубля, з однієї спроби", - згадує нинішня студентка.

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Аби досягти бажаного, почала боротися зхвилюванням та невпевненістю. Для цього, зізнається, є досить прості лайф-хаки: "Дихальні вправи: порахувати до 10-20 секунд. Можливо, ти витратиш цей час на опанування своїх емоцій, але ти зекономиш ще 20-30 хвилин". Результат: біологія 198 балів, а українська мова - 191.

Подолати стрес випускникам допомагають у Сумському Державному університеті. Автор проєкту - студент цього ж вишу Микита Ковалевський. За його словами, працювати над "ЗНО без стресу" почав після жахливого випадку, що три роки тому сколихнув Суми. Йдеться про суїцид через тестування.

Хвилювання є причиною 20% помилок на іспитах та ЗНО - як позбутися страхів

До проекту Микити долучилися психологи університету, викладачі та студенти. Їхні тренінги пройшли вже кілька сотень школярів. "Вони успішно склали ЗНО. Ми проводили вступну і вихідну анкету, коли перевіряли їхні емоції "до" та "після". Також моніторили їхні результати ЗНО. Вичвилося, що ті страхи, які були, вони побороли", - каже Микита Ковалевський .

Втім, чи не більше за випускників хвилюються їхні вчителі, бо бачать, що діється з дітьми. Саме через стрес в останню мить можна перекреслити правильну відповідь або впасти в ступор. "Із нульовим, чистим листком... Це не відсутність знань. Це хвилювання", - пояснила доцентка, кандидатка економічних наук Лариса Валенкевич

Як уникнути цього? Секретами діляться студенти вишу. Зокрема, вчать випускників тайм-менеджменту, а ще - хитрощам спілкування в умовах цілковитої тиші, концентрації та використанню підсвідомості та асоцій.

Своєю чергою, автор проєкту прагне масштабувати його на всю Україну, а також долучити усіх, хто потребує допомоги. "Багато школярів звертали увагу на те що на їхній емоційний стан впливають батьки і вчителі. Вони також хвилюються. Можуть інколи нагнітати ситуацію. Через це в наступних проєктах ми будемо залучати і вчителів, і батьків", - каже ініціатор проєкту.

Все це заради настрою, з яким випускники заходять до аудиторії, щоб не дати страху чи невпевненості розхитати свій результат.