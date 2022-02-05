Складу чи не складу: у Сумському університеті започаткували тренінги для майбутніх абітурієнтів

Школярі чаться долати стрес під час іспитів.
Хвилювання є причиною 20% помилок на іспитах та ЗНО. Як цьому зарадити та морально налаштуватися, знають у Сумському державному університеті. У виші започаткували серію тренінгів для випускників.
Детальніше про проєкт розповіли у сюжеті ТСН.19:30 за 5 лютого.
У пальцях, серці, диханні намагаються віднайти ритм. Це не медитація чи заняття з вокалу, а підготовка до ЗНО. Так сумські школярі вчаться долати стрес.
Грудка у горлі, брак повітря і повна розосередженість? торік через хвилювання Вероніка Бровольська ледь не завалила пробне ЗНО. "Мало залишається часу, а в тебе купа ще завдань. Ти починаєш хвилюватися, розумієш, що ЗНО – це з одного дубля, з однієї спроби", - згадує нинішня студентка.
Аби досягти бажаного, почала боротися зхвилюванням та невпевненістю. Для цього, зізнається, є досить прості лайф-хаки: "Дихальні вправи: порахувати до 10-20 секунд. Можливо, ти витратиш цей час на опанування своїх емоцій, але ти зекономиш ще 20-30 хвилин". Результат: біологія 198 балів, а українська мова - 191.
Подолати стрес випускникам допомагають у Сумському Державному університеті. Автор проєкту - студент цього ж вишу Микита Ковалевський. За його словами, працювати над "ЗНО без стресу" почав після жахливого випадку, що три роки тому сколихнув Суми. Йдеться про суїцид через тестування.
До проекту Микити долучилися психологи університету, викладачі та студенти. Їхні тренінги пройшли вже кілька сотень школярів. "Вони успішно склали ЗНО. Ми проводили вступну і вихідну анкету, коли перевіряли їхні емоції "до" та "після". Також моніторили їхні результати ЗНО. Вичвилося, що ті страхи, які були, вони побороли", - каже Микита Ковалевський .
Втім, чи не більше за випускників хвилюються їхні вчителі, бо бачать, що діється з дітьми. Саме через стрес в останню мить можна перекреслити правильну відповідь або впасти в ступор. "Із нульовим, чистим листком... Це не відсутність знань. Це хвилювання", - пояснила доцентка, кандидатка економічних наук Лариса Валенкевич
Як уникнути цього? Секретами діляться студенти вишу. Зокрема, вчать випускників тайм-менеджменту, а ще - хитрощам спілкування в умовах цілковитої тиші, концентрації та використанню підсвідомості та асоцій.
Своєю чергою, автор проєкту прагне масштабувати його на всю Україну, а також долучити усіх, хто потребує допомоги. "Багато школярів звертали увагу на те що на їхній емоційний стан впливають батьки і вчителі. Вони також хвилюються. Можуть інколи нагнітати ситуацію. Через це в наступних проєктах ми будемо залучати і вчителів, і батьків", - каже ініціатор проєкту.
Все це заради настрою, з яким випускники заходять до аудиторії, щоб не дати страху чи невпевненості розхитати свій результат.