"Скло посипалось, впала стеля": жителі Сумщини дивом вціліли після того, як їхній будинок обстріляла Росія

У Сумській області у Ворожбі ліквідовують наслідки обстрілів. Окупанти хаотично обстріляли населений пункт: поцілили по залізниці, житлових будинках. Пошкоджено також газопровід та електромережі.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.19:30.

Також окупанти поцілили в житловий будинок. Люди дивом не постраждали, хоча на той момент перебували у квартирі. Віра Іванівна – одна із мешканців цього багатоквартирного будинку. Вона налякана та разом з рятувальниками обстежує своє помешкання. Адже напередодні російський снаряд прилетів просто в квартиру жінки, коли вона з онуком була в сусідній кімнаті.

"Внук мій каже: бабусю, скло посипалося. А тоді як визирнули, а воно чи дим, чи пісок – стеля обвалилася. Жах, жах", - сказала жителька Ворожби Віра Бахіна.

Росіяни відкрили вогонь зі ствольної артилерії, каже міський голова. Цілили у середмістя - де залізниця та житловий сектор. В цьому районі розірвалися 10 снарядів. Під обстріл потрапив і багатоквартирний дім на 4 сім’ї.

"Після обіду РФ було обстріляно наше місто. Це вже сьомий обстріл. В цьому будинку було близько 10 людей", - каже міський голова Андрій Дружченко.

Пані Віра ще не відійшла від пережитого. Вона каже, що її родина дивом вціліла.

"Я не знаю, ми чудом уціліли, Чудом", - каже жінка.

Місцеві жителі розказують, що вони не розуміють, чому обстріляли їхнє місто, адже тут немає військової інфраструктури. Російські снаряди потрощили господарчі приміщення – у когось зруйнована літня кухня, у когось сарай, лазня чи гараж.

"На місці події працюють рятувальники з Ворожби, Білопілля, а також обласного центру. Безперервно проводяться аварійно-відновлювальні роботи, рятувальники розбирають будівельні конструкції", - каже речник ДСНС Сумщини Олег Стрілка.

Навколо обстріляного будинку розібрали вже всі завали, натягли на дах захисну плівку. Незабаром спільними зусиллями планують відновити зруйновані квартири щоб люди, яких прихистили сусіди, знову повернулися до своїх осель.

Обстріл Сумщини: що відомо

Російські терористи від 24 лютого 2022 року обстрілюють Україну ракетами та іншими видами озброєння, вбиваючи українців.

23 січня 2023 року російські терористи масово обстріляли Сумщину. Під обстріл потрапило село Кучерівка Сумської області, російські терористи обстріляли житловий будинок багатодітної родини. На місці трагедії загинула мати двох дітей, ще троє осіб поранені. Усі вони - члени однієї родини.

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