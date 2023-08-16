Скло застрягло у стіні над дитячим ліжком: як Львів, Дніпро та Луцьк оговтуються від масованої атаки (фото, відео)

Дніпро, Львів та Луцьк, які постраждали від російської атаки 15 серпня, прибирають наслідки обстрілів.

Росія 15 серпня знову вгатила по Україні всім, чим має - 28 ракет, 16 із них збили захисники неба. Інші влучали по дитсадках, спорт-комплексах та житлових будинках. Троє людей загинули в Луцьку, 19 поранених у Львові та троє — в Дніпрі.

Як міста оговтувалися від ракетного терору розповіли кореспонденти ТСН Анастасія Невірна, Марічка Кужик та Тетяна Хомич.

Львів

У Львові - ліквідовують наслідки ракетної атаки, яку росіяни здійснили напередодні. Постраждали 19 людей, 40 будинків пошкоджено. Ворог випустив по області сім ракет, одну вдалося збити силам ППО. Влучили в подвір’я дитячого садка. Пощастило, що вдосвіта дітей у закладі ще не було. Але ударною хвилею повибивало вікна та двері в будинках густонаселеного району, а у багатоповерхівці загорівся дах та горішні поверхи.

Вирва у Львові внаслідок ракетного удару 15 серпня / Фото: ТСН

"Вирва діаметром 20 метрів, 9 метрів глибина. Окрім самої території садочка зазнали пошкоджень будинки, які розташовані поруч, великий будинок ОСББ (Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку - ред.) на 70 помешкань", - розповів міський очільник Львова Андрій Садовий.

Пошкоджений будинок у Львові внаслідок ракетного удару 15 серпня / Фото: ТСН

П'ятиповерховий будинок навпроти садочка прийняв ударну хвилю на себе. Повилітали вікна і двері, зайнялася покрівля, з якої вогонь перекинувся на квартири горішніх поверхів. Чотири вигоріли вщент.

Постраждав і приватний будинок поруч. Його мешканка Тетяна Чабан показала наслідки ракетного обстрілу — вибиті двері та вікна, а до самого епіцентру вибуху — всього 12-15 метрів.

Львів'янка Тетяна Чабан / Фото: ТСН

У будинку все всіяне склом, друзки якого застрягли в стіні над дитячим ліжком, але родина вбереглась, бо за кожної тривоги спускалася в укриття.

Жителі пошкоджених будинків одразу взялися їх розчищати та відновлювати. Дев’ятнадцять людей із порізами, забоями та в шоковому стані оглянули лікарі. Через атаку росіян пошкоджені будівлі і у Львові, і в області.

Очільник Львівської ОВА Максим Козицький / Фото: ТСН

"Є шість влучань, одна ракета збита, маємо пошкодження більше 40 будинків по місту Львову, а також по двох населених пунктах", - розповів очільник Львівської ОВА Максим Козицький.

На відновлення будинків місто планує виділити 20 мільйонів гривень. Людям, які потребують житла, його нададуть, запевняють у мерії. А дітям, які відвідували зруйнований садочок, дозволять ходити в інші заклади міста.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "Влучили у подвір’я дитячого садка! У Львові ліквідовують наслідки ракетної атаки росіян"

Луцьк

У Луцьку ворог двома крилатими ракетами поцілив у підприємство, яке виготовляє підшипники для автівок. Загинули троє працівників. Наймолодшому було 27, він тільки нещодавно створив сім’ю. Ще 4 дістали травми. Одного рятувальникам довелося діставати з-під завалів.

Наслідки ракетного удару по Луцьку 15 серпня / Фото: ТСН

Начальник управління охорони здоров'я Волинської військової адміністрації Юрій Легкодух / Фото: ТСН

"Їм надана спеціалізована медична допомога. Один пацієнт прооперований. Стан їхній задовільний середньої важкості", - розповів начальник управління охорони здоров'я Волинської військової адміністрації Юрій Легкодух.

Наслідки ракетного удару по Луцьку 15 серпня / Фото: ТСН

Міська влада виділить родинам загиблих по 200 000 гривень і оплатить лікування поранених. Натомість військові 100-ої бригади окремої територіальної оборони, де воюють волиняни, уже підготували росіянам помсту за загиблих земляків.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "Є загиблі та поранені! Луцьк оговтується після атаки росіянами"

Дніпро

У Дніпрі також ліквідують наслідки ворожої атаки. 7 ракет ППО вдалося збити, інші спричинили руйнування. У спорткомплексі, де займалися сотні дітей, вибито вікно, пошкоджено пластик, поруч із входом — величезна вирва.

Наслідки ракетного удару по Дніпру 15 серпня

Наслідки ракетного удару по Дніпру 15 серпня / Фото: ТСН

Тут відбувалися всеукраїнські змагання, розповідає плавчиня юніорської збірної України Марія Дьяченко. Вона з командою приїхала тренуватися сюди з Полтави, жили у кімнатах спорткомплексу.

Плавчиня Марія Дьяченко / Фото: ТСН

"Ми почули перший вибух, нам освітило всю кімнату. Після першого вибуху нас підірвали, ми побігли негайно в підвал, доки збиралися, почули другий вибух, всі кімнати тряслися, було дуже сильно страшно. Коли спускались у підвал, почули 3 вибух", - розповіла плавчиня Марія Дьяченко.

Троє людей отримали поранення, 70-річного чоловіка у стані середньої тяжкості шпиталізували. Частина ракет влучила по підприємству, спричинивши займання. Вдруге повністю без вікон залишився волонтерський центр поруч зі спорткомплексом.

Директор благодійного фонду Павло Медвідь / Фото: ТСН

"Руйнування пов'язані з вибитими шибками, а також з зіпсованою продукцією гуманітарної допомоги, яку повинні були отримувати 50 родин", - розповів директор благодійного фонду Павло Медвідь.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "Застосували увесь ракетний арсенал! Що відбувається у Дніпрі після російської атаки?"

Читайте також: