"Скоріше за все їхню позицію здали": історія 31-річного Героя України, який загинув на фронті

31-річний комбат 25-ї окремої повітряно-десантної бригади Віталій Бохонок - один з 360 українців, які отримали звання Герой України під час повномасштабної російсько-української війни. Молодий комбат став легендою ще за життя був повним кавалером ордена Богдана Хмельницького. Разом із підлеглими йшов у найнебезпечніші місця і відбивав найщільніші атаки.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Олени Шворак.

Герой України Віталій Бохонок загинув на фронті. Дружина Віталія розповідає, що вони обоє вчились на педагогів. Але викладав 31-річний Віталій недовго. Війна для нього почалася навесні 2014 року, коли добровольцем пішов у військкомат.

"У неділю поїхав у воєнккомат, нам нічого не сказав, подзвонив вже з частини. Був в 2014 році місяць в котлі в Луганській області. В 2015 році в січні його поранили в аеропорту. Після поранення він пішов далі служить", - каже батько Героя України Володимир Бохонок.

Володимир Бохонок

Віталій дослужився до майора і комбата. Воював на Луганщини і Донбасі. Щодня на нулі поряд зі своїми бійцями. Разом вони відбили десятки атак і завдали ворогу великих втрат. Вже під час повномасштабного вторгнення комбата з побратимами накрила ворожа арта.

"У найстрашніших ситуаціях був спокійний, він мав холодний розум. Але в той вечір, в ту ніч Віталік каже, що Володимирович був дуже сумний і сказав, що щось не те, я відчуваю щось не те. І так склалося, що скоріше за все їхню позицію здали", - каже дружина Героя Лариса Бохонок.

Лариса Бохонок

Олександр Тимощук, позивний "Лев", досі лікує отримане під час того обстрілу поранення. Разом із командиром їх встигли доправити у шпиталь. Але врятувати комбата лікарям не вдалося.

"Дуже поважна, порядна, чесна людина була, грамотна. Офіцер - приклад для всього батальйону. Я пишаюсь тим, що в цей час працював під його командуванням", - каже Олександр Тимощук.

Загинув Віталій Бохонок у липні 2022 року. А за три місяці йому присвоїли звання Герой України, посмертно.

Днями дружина загиблого комбата отримала ключі від 1-кімнатної квартири у Києві. А у рідному Миколаєві на будівлі університету, де вчився Віталій, у пам'ять про нього встановили меморіальну дошку.

Герой України

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН. Марафон «Єдині новини» за 13 грудня 2023

Нагадаємо, Герой України розповів про складні операції та що таке "задача бінго".

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