Скоро на дорогах порушників ловитимуть «Фантоми»: кого саме та як

Незабаром любителів перевищувати швидкість на дорогах виявлятимуть спеціальні поліцейські автівки — «Фантоми» / © ТСН

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Після низки трагічних ДТП, які сталися протягом останнього часу, в Україні вже сьогодні, 20 серпня, посилять контроль на дорогах — про зміни повідомили у МВС та у Департаменті патрульної поліції.

Як розповів очільник МВС Іван Вигівський, незабаром на автодорогах з’являться автомобілі, які прозвали «Фантомами».

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Що це за автівки та як ловитимуть і штрафуватимуть порушників

За словами очільника МВС Івана Вигівського, «Фантоми» — це спеціальні патрульні автомобілі, які не вирізняються з-поміж інших, але оснащені системами фіксації порушень швидкості, що працюють, зокрема, під час руху.

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Згідно відкритих даних, до повномасштабного вторгнення, лише за перші 10 днів роботи за допомогою чотирьох автівок-«Фантомів» було виявлено близько 12 тисяч порушень ПДР.

Поліцейські автівки «Фантоми», які були презентовані у 2022 році. Фото: Патрульна поліція.

Напередодні першого запуску цих автівок, перед повномасштабною війною, Олексій Білошицький, який зараз очолює патрульну поліцію України, детально роз’яснив, як працюватимуть ці машини.

Ці авто оснащені системами контролю швидкості рухомих транспортних засобів, які надають змогу проводити вимірювання швидкості, як під час руху самого «Фантому», так і коли «Фантом» стоїть в певному місці. Після фіксації правопорушення відбувається зчитування та розпізнавання номерних знаків з подальшою перевіркою в базах даних.

Пристрій, який допомагатиме поліцейським виявляти порушників за допомогою автівки «Фантом». Фото: Патрульна поліція. 2022 рік.

За даними Білошицького, дані із відповідною інформацією відправляються до системи автоматичної фіксації, яка відповідні метадані опрацьовує та автоматично формує постанови про адміністративні правопорушення. До відповідальності, в такому випадку, притягується власник авто або належний користувач.

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Майже всі правопорушення швидкісного режиму будуть фіксуватися в автоматичному режимі без зупинки транспортного засобу порушника.

Крім того, очільник патрульних роз’яснював, чи може бути фіксація правопорушень не в автоматичному режимі.

«Не в автоматичному режимі фіксація порушень ПДР здійснюватиметься спецавтомобілем за допомогою двох відеокамер, якими оснащений автомобіль. Вони мають здатність фіксувати порушення ПДР, що відбуваються попереду та позаду службового авто. Як правило, це буде відбуватися досить рідко і стосуватиметься лише найзухваліших і найнебезпечніших для учасників дорожнього руху порушень ПДР, які будуть помічати інспектори під час патрулювання «Фантомом». Наприклад, проїзд на червоне світло чи перетин подвійної суцільної, де це дійсно могло призвести до надсерйозних наслідків», — повідомляв Білошицький.

Як буде відбуватися притягнення до відповідальності водіїв

За даними поліцейських, у «Фантомі» патрулюють інспектори.

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«У такому разі вони, відповідно до вимог статті 35 ЗУ «Про Національну поліцію», будуть зупиняти автомобілі порушників та розглядати справи про адмінправопорушення. Притягуватись до відповідальності в такому випадку будуть водії авто, яких зупинили», — кажуть патрульні.

Штрафи за перевищення швидкості: діючі та заплановані

Станом на зараз в Україні за перевищення швидкості на 20 км/г передбачений штраф 340 грн. За перевищення швидкості на 50 км/г — 1700 грн. Якщо порушник сплачує штраф протягом 10 банківських днів, то діє знижка у 50%.

Водночас з тим, як повідомлялось наприкінці червня 2026 року, Верховна Рада спільно з МВС розробила законопроєкт, який передбачає нові штрафи за перевищення швидкості водіями:

понад 20 км/год. — 680 грн;

понад 40 км/год. — 2040 грн;

понад 60 км/год. — 2720 грн;

понад 80 км/год. — 3400 грн;

у разі п’яти і більше порушень протягом року — 17 тис. грн.

Крім того, за словами Олексія Білошицького, з 20 серпня на автодорогах України запрацюють 50 нових комплексів автофіксації порушень ПДР (загальна кількість комплексів стане — 426).

За даними поліції, ці прилади фіксації будуть розміщені зокрема на наступних локаціях:

Київська область

80 км+444 автодороги Н-01 (у напрямку с. Леонівка)

79 км+010 автодороги Н-01 (у напрямку с. Леонівка)

27 км+784 автодороги Р-69 (у напрямку Київської ГЕС)

2 км+817 автодороги Н-07 (у напрямку с. Гоголів)

0 км+459 автодороги М-01-01 (у напрямку м. Бровари)

21 км+843 автодороги М-07 (у напрямку м. Київ)

Житомирська область

2 км+283 автодороги М-21-01 (у напрямку м. Житомир)

Житомир

вул. Покровська, 21;

вул. Покровська, 148-А;

вул. Покровська, 187;

перехрестя просп. Незалежності — вул. Отаманів Соколовських;

вул. Чуднівська, 103.

Львівська область

50 км+620 автодороги М-11 (у напрямку с. Шегині)

110 км+049 автодороги М-09 (у напрямку м. Львів)

23 км+475 автодороги М-10 (у напрямку м. Новояворівськ)

Дніпропетровська область

985 км+548 автодороги М-30 (у напрямку м. Дніпро)

423 км+663 автодороги Н-08 (у напрямку м. Дніпро)

Вінницька область

336 км+814 автодороги М-30 (у напрямку с. Вербка)

336 км+906 автодороги М-30 (у напрямку с. Громадське)

Черкаська область

192 км+446 автодороги Н-16 (у напрямку с. Легедзине)

530 км+055 автодороги М-30 (у напрямку с. Мала Севастянівка)

Нагадаємо, раніше повідомлялось про те, що в Україні запрацюють 50 нових камер автофіксації. Загалом у країні їх працюватиме вже 426.

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