Скоро РФ завдасть масованих ударів: названо дату нової атаки

Секретар РНБО України зробив гучну заяву про ймовірну дату масованих ударів.

Усі деталі розповіли журналісти в ексклюзиві TSN.UA.

Сотні ворожих ракет та дронів

Армія Російської Федерації спроможна завдати масованого удару по Україні сотнею безпілотників Shahed та сотнею ракет одночасно.Таку гучну заяву зробив генерал-лейтенант у відставці, ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко в ефірі "КИЇВ24".

"Росіяни здатні організувати й продовжувати системний вплив через періодичні повітряні атаки. Можливо, не щодня, але з якимись перервами."

За словами Романенка, на жаль, у росіян є можливість сформувати й забезпечити масований удар по Україні.

"Ракетну зброю вони понад місяць не застосовували. Перерва була і з “Шахедами”, але вони самі їх виробляють."

Романенко пояснює, що масований удар — це до 100 “Шахедів” та ракет. Росіяни здатні одночасно випустити таку велику кількість повітряних цілей. І слід до цього готуватися.

Коли можлива масована атака?

Водночас секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Литвиненко, зазначив, що Україна готується до масованих ударів російських агресорів із початком осінньо-зимового періоду. Про це він сказав на відкритті виставки "Енергетика в промисловості-2024" у Києві.

"З початком опалювального сезону можна очікувати масованих російських ударів по енергетиці."

Водночас він зазначив, що українська енергетика під час війни показала свою спроможність реалізувати інноваційні рішення і, попри все, наміри ворога знищити економіку України не досягають мети. Раніше військовий експерт Олег Жданов також попереджав про масований обстріл України.

Після нічного удару "Шахедами" по багатьох регіонах і ранкової атаки "Кинджалами" по Києву та аеродрому Старокостянтинів у Хмельницькій області, який відбувся 7 жовтня, путінська армія може здійснити масований обстріл, для якого накопичила вже чимало ракет після півторамісячної паузи. Про таку ймовірність у коментарі для ТСН.ua розповів військовий експерт Олег Жданов.

Експерт підкреслив, що у цю дату був день народження нелегітимного Путіна, тому росіяни намагалися завдати максимальної шкоди.

Ба більше, експерт говорить, що ця атака могла бути передвісником масованого удару.

Примітно, що військовий експерт Роман Світан також вважає, що з настанням холодів в Україні основне завдання російської армії буде знову бити по енергетичній інфраструктурі.

Наразі, за його словами, ворог має в запасах понад тисячу ракет, яких вистачить на десять масованих атак. На думку Романа Світана, російська армія намагатиметься дістатися систем енергорозподілу. Однак бити по атомних станціях не буде.

Зима 2024-2025 в Україні, на думку військового експерта, буде такою, як і попередня.

Сирени чути частіше

Примітно, що сирени стало чути частіше. Кількість та тривалість тривог зростають. Тривоги можуть оголошуватися звечора і тривати з перервами до самого ранку. Як повідомляють texty.org.ua, однієї з причин подібного зростання є нарощення Росією кількості своїх ударних засобів, у першу чергу “шахедів”. Уже досить стандартним явищем стало, коли тривога в ряді областей оголошується ще ввечері, з початком зальоту “шахедів” на територію України, і потім шириться і з певними перервами може тривати до самого ранку включно.

Для прикладу – якщо у Київській області у 2023 році в середньому було 9 годин тривоги на тиждень, то у цьому році тижневий час тривог зріс до 15 годин. Дещо осторонь цих тенденцій був Київ, де тривоги оголошували переважно лише з підльотом російських дронів до міської території. Ще донедавна час оголошених тривог у місті відповідав минулорічному – всього 8 годин. Але у вересні вже і в українській столиці ця тенденція почала змінюватися – тижневий час тривог зріс до 12 годин. Свій внесок у збільшення загальної кількості та часу тривог внесла й активізація поряд з прикордонними областями тактичної авіації, що активно закидує українську територію КАБами. Насамперед, звісно, йдеться про Сумську область. Вочевидь, росіяни продовжують і далі робити ставку на посилення терору мирного населення, та намагаються такими кроками зломити його опір.

Чого намагається досягти Росія атаками “Шахедами”

Вересень став першим місяцем від початку війни, коли Росія щодня атакувала Україну “шахедами”. Усього ворог випустив 1339 ударних БпЛА, з яких збили 1107. Ще частину подавили засобами РЕБ. Втім, вночі проти 14 жовтня вперше за останні 48 діб ніч минула без "Шахедів" в Україні. Стратегічна авіація Росії також залишалася неактивною. Окрім того, днями російські МіГ-31К перекинули до Білорусі.

Перебазування носіїв аеробалістичних ракет "Кинджал" до РБ може свідчити як про бажання росіян зберегти ці літаки від ударів українських дронів, так і про намагання влаштувати провокації та тримати в напрузі українські Повітряні сили. Таку думку висловив в ексклюзивному коментарі журналістці TSN.ua Аліні Туришин виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці, експерт із російських гібридних впливів у світі Дмитро Жмайло. Він нагадав, що в серпні цього року Сили оборони України кілька разів уразили важливий для росіян аеродром Саваслейка, який знаходиться за 650 км від українського кордону і тоді, за різними джерелами, зокрема ГУР один МІГ-31К був знищений, а 5 цих літаків було пошкоджено.

“Це був відчутний ляпас Російській Федерації, бо за різними оцінками літаків МІГ-31К у них нараховується 24 одиниці. Відповідно виведення з ладу 6 машин - це втрата чверті цього повітряного флоту. Цей літак для росіян унікальний, бо він єдиний є носієм аеробалістичних ракет “Кинджал”.

Водночас експерт висловив сумнів, що російські МІГ-31К будуть застосовуватися для ударів по Україні з території Білорусі.

“Скоріше за все, вони будуть вчиняти різноманітні провокації для оголошення повітряної тривоги і тримати наші Повітряні сили в постійній напрузі та будуть здійснювати якісь маневри з патрулювання вздовж російсько-білоруського кордону”.



Примітно, що основне завдання щоденних російських атак “шахедами” — “засушити” українську систему протиповітряної оборони. Таку думку в коментарі сайту ТСН.ua висловив військовий експерт, льотчик-інструктор і полковник ЗСУ в запасі Роман Світан. За його словами, ворог таким чином намагається витягнути максимальну кількість протиракет та визначити розташування засобів ППО.

Нагадаємо, російська армія спроможна завдати масованого удару по Україні сотнею БпЛА та сотнею ракет одночасно.

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