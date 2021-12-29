Скорочений день 31 грудня: чи має право дитсадок встановлювати власний графік роботи

Садок повинен працювати за графіком.

Обурена матуся написала пост у соцмережі, що у п'ятницю, 31 грудня, у дитячому садку просять забрати малюків раніше - до 12:00. Мовляв, день скорочений, а чергової групи не буде. Одні батьки обурилися, інші - поставилися схвально до ініціативи.

Що робити батькам, якщо вони працюють у звичному режимі, та чи має право заклад дошкльної освіти встановлювати власні правила - у сюжеті Сніданку з 1+1.

Наша героїня Анна виховує 5-річного синочка. Щороку, якщо 31 грудня припадає не на вихідні дні, відводить дитину до садка. За її словами, хоче швидше впоратися з новорічними турботами. Директор закладу дошкільної освіти Сергій запевняє: приводити діток у день перед святом - це звичайна практика. У закладі ставляться до цього з розумінням.

Юрист Роман Бондаренко наголошує: садочок має працювати згідно з чітким графіком, затвердженим державою: "Заклади освіти, садочки повинні працювати у в звичному режимі. Єдине, що перед святами тривалість робочого дня скорочується на одну годину - все".

Якщо батьків просять не приводити дітей у садочок чи забирати раніше, то ці вимоги неправомірні. "Самодіяльність безпосередньо закладів освіти. Батьки повинні керуватися тим, що у них такі самі права, як у вихователів. Якщо вихователь хоче пів дня не працювати, тоді і батьки теж можуть хотіти пів дня не працювати. Втім, закон для всіх однаковий", - пояснив фахівець.

Чи можуть дитячі садки встановлювати власні правила

Батькам потрібно керуватися нормами закону, де передбачено скорочення робочого дня на одну годину. Якщо ж ви бачите, що в ЗДО встановили свої правила, то зверніться спочатку до директора садочка. Якщо там не реагують, то наступний крок - це департамент освіти, якому підпорядковується заклад.