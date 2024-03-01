Скорочення виплат для ВПО та підвищення пенсій: що зміниться в Україні від 1 березня

Березень 2024 року в Україні принесе низку змін, зокрема щодо пенсій та виплат для внутрішньо переміщених осіб. Значно менше ВПО отримуватиме допомогу від держави, натомість пенсіонери отримають невелике зростання пенсій.

Крім того, незабаром розпочнеться вступна кампанія-2024, а на всіх українців чекає перехід на літній час. Сайт ТСН.ua зібрав головні березневі зміни.

Зміна правил виплат для ВПО

Від 1 березня виплати для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) отримуватимуть вже не всі. Допомогу автоматично продовжать для найбільш вразливих категорій, які не мають можливості працювати:

пенсіонерів, у яких станом на 1 січня 2024 року розмір пенсії не перевищує 9 444 грн;

людей з інвалідністю I чи II групи, дітей з інвалідністю віком до 18 років, тяжкохворих дітей;

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування — до віку 23 років, а також батьків-вихователів і названих батьків.

Іншим категоріям ВПО потрібно подавати нову заяву на виплату допомоги. Її можна буде отримати за умови, якщо розмір доходу в таких родинах не перевищує 9 444 грн на одну людину.

При поданні документів на виплати державні органи перевірятимуть майновий стан переселенців. І в допомозі буде відмовлено тим родинам, в яких протягом трьох місяців перед зверненням хоча б хтось вчинив певні дії або відповідає таким критеріям:

придбав автомобіль молодше п’ятирічного віку;

одноразово оплатив роботи чи послуги на суму понад 100 тисяч гривень;

придбав нерухомість, земельну ділянку, товари довгострокового вжитку, іноземну валюту або банківські метали, цінні папери — на суму понад 100 тисяч гривень;

має на депозитному рахунку кошти чи облігації внутрішньої державної позики на загальну суму більше 100 тисяч гривень;

має у власності придатне до проживання житло площею не менше 13,65 квадратних метрів на одного члена сім’ї на території, де не ведуться бойові дії і яка не є тимчасово окупованою;

придбав житло за рахунок грошової компенсації з державного чи місцевого бюджету;

після переїзду перебуває на повному державному утриманні або в місцях позбавлення волі.

Також допомогу не призначать тим, хто на момент звернення перебував за кордоном більше 30 днів поспіль або 60 днів сукупно протягом шести місяців – крім службових відряджень, оздоровлення та лікування. А також – засудженим за колабораціонізм чи оголошеним у розшук.

Не отримуватимуть після 1 березня допомогу й ті, хто повернувся у своє житло, яке знаходиться на тимчасово окупованій території.

Також ще шість місяців виплат у разі подачі заяви зможуть отримати:

родини з дітьми до 14 років, які не можуть відвідувати виховні та навчальні заклади чи їхнє навчання відбувається в гібридному форматі, через що батьки не мають змоги працювати;

Родини, у яких один із членів сім’ї доглядає за особою з інвалідністю I групи чи дитиною з інвалідністю віком до 18 років або тяжко хворою дитиною;

Діти, які прибули без супроводу батьків;

Вагітні жінки з 30 тижня вагітності.

Індексація пенсій

Від 1 березня 2024 року уряд проведе планову індексацію пенсій для понад 10 млн українців. Їхні пенсії підвищаться в середньому на 8%. Індексацію проведуть автоматично, жодних заявок подавати для цього не потрібно.

Середній розмір підвищення — 322 гривні. Це означає, що середня пенсія зросте до 5717 грн.

Кого стосується індексація пенсій від 1 березня:

9,5 млн “цивільних” пенсіонерів, яким пенсію призначено на загальних підставах;

596 тис. пенсіонерів силових відомств;

97,8 тис. “чорнобильців”

161,4 тис. потерпілих та осіб, які мають право на щомісячні страхові виплати у разі смерті потерпілого (проіндексовано буде саме ці виплати)

Пенсії 20,8 тис. науковців, державних службовців, працівників органів місцевого самоврядування.

Підвищення мінімальних пенсій

Разом із цим в Україні від 1 березня перерахують і мінімальні пенсії. Врахують оновлений прожитковий мінімум для непрацездатних осіб, який зріс із 2093 до 2361 гривень. А отже збільшаться мінімальна пенсія за віком, доплати за понаднормовий стаж пенсіонерам, які не працюють, а також надбавки й підвищення, мінімальні пенсійні виплати та максимальна пенсія.

Перерахунок пенсій також буде проведено автоматично, без звернень пенсіонерів.

У Пенсійному фонді пояснили, що йдеться про таке підвищення залежно від віку та кількості років страхового стажу:

розмір мінімальної пенсії (незалежно від віку, стажу та закону, відповідно до якого призначено пенсію) — збільшення з 2520 грн до 2725 грн;

пенсія непрацюючим пенсіонерам віком від 65 до 70 років зі стажем від 30 років для жінок та від 35 років для чоловіків — збільшення пенсій з 3120 грн до 3370 грн;

пенсіонерам віком від 70 до 80 років зі стажем понад 30 років для жінок та понад 35 для чоловіків — збільшення з 3000 грн до 3240 грн;

пенсіонерам від 80 років зі стажем від 20 для жінок та від 25 років для — збільшення 3120 грн до 3370 грн;

пенсіонерам до 70 років зі стажем від 30 для жінок та 35 років для чоловіків, а також для в осіб з інвалідністю I групи — з 2760 грн до 2980 грн.

Реєстрація на НМТ

Від 14 березня розпочнеться реєстрація для участі в національному мультипредметному тесті (НМТ). Вона триватиме до 11 квітня 2024 року. Цьогоріч зареєструватися на участь можна лише в онлайн-режимі.

Для цього кожен майбутній учасник НМТ має:

створити персональний електронний кабінет на сайті Українського центру оцінювання якості освіти,

завантажити до нього необхідні документи,

внести інформацію про себе,

обрати предмет за вибором, який він складатиме під час іспиту.

До 15 квітня можна буде внести зміни до інформації в електронному кабінеті. Наприклад, змінити місце проходження або предмет за вибором. Окрім основного періоду реєстрації, передбачено також додатковий період — від 10 травня до 15 травня.

Основна сесія НМТ відбудеться від 14 травня до 25 червня 2024 року. Додаткова сесія — від 11 липня до 19 липня.

Зміни в мобілізації

Орієнтовно 6 березня Верховна Рада має почати розглядати у другому читанні скандальний законопроєкт про мобілізацію. Таку дату анонсували народні депутати Олексій Гончаренко та Ярослав Железняк. Та через тисячі внесених правок його ухвалення може затягнутися.

Перехід на літній час

В останню неділю березня Україна перейде на літній час. 31 березня о третій годині ночі годинник треба буде перевести на одну позначку вперед.

Новий потяг у Карпати

Укрзалізниця запускає новий потяг № 203/204 Дніпро — Ворохта від 1 березня. У компанії пояснили потребу початком весняних канікул у школах та дитячих садочках. На цей та інші маршрути доступна можливість раннього бронювання групових поїздок.

Розклад потягу № 203/204 Дніпро — Ворохта:

з Дніпра потяг вирушає через день о 14:35, прибуває до Ворохти о 14:09;

З Ворохти потяг курсує через день (від 2 березня). Він вирушає о 16:26 та прибуває до Дніпра о 12:35.

Комунальні тарифи

Підвищення цін на житлово-комунальні послуги від 1 березня в Україні не буде. Тарифи на опалення, розподіл газу та гарячу воду в Україні залишаються без змін для побутових користувачів. На їх підвищення продовжує діяти мораторій.

Нагадаємо, у Міненерго активно розглядають питання щодо підняття тарифів на електроенергію для побутових споживачів. Очікується, що тарифи на електроенергію піднімуть в середньому до 3,5-4 грн.

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