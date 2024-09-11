Скривавлена мати врятувала з-під завалів дітей: історія Світлани, у квартиру якої прилетіла російська ракета

Світлана каже, що хоче, щоб війна закнічилась.

У Дніпрі медики врятували 34-річну жінку з Павлограда, яка постраждала через обстріл 6 вересня. Тоді росіяни вдарили по місту пʼятьма балістичними ракетами. Одна людина загинула, 82 - дістали поранення. Зокрема й 7 дітей. Квартиру пані Світлани розтрощило. Та переймається вона зараз не за неї, а через поранених дітей, які чекають її з лікарні.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Ольги Павловської.

Для Світлани все найгірше уже попереду. Жінка мужньо тримається заради своїх дітей. Це був ранок пʼятниці, згадує вона, коли почула ракети, що летіли на Павлоград. Син та донька вчилися онлайн, а пані Світлана поралася на кухні, коли пролунала тривога. Встигли лише вийти в коридор.

"Стою, в мене зал виходить там, де був прильот. І все. І прильот. Я очнулася. На мені щось лежало, я відкинула. Тут дитина позаду мене. Я її бистро схватила і все", - згадує жінка.

Світлана

11-річного Микиту та 9-річну Лізу - скривавлена мати виносила з розбитої оселі сама. Крізь розтрощений підʼїзд, де валялися вибиті двері та сусідські речі.

"У Лізи, в дочки, що зі мною постраждала, - зашита голова, зашита щока. Хлопчик був, він трошки далі стояв. Його накрило просто фанерою", - пригадує Світлана.

Син вже з батьком, який воює вже 5 років. Був у боях на Донеччині, коли дізнався про руйнування вдома, приїхав до родини.

"Ніколи не думала, що я постраждаю і діти, що чоловік там. Хочеться, щоб все закінчилося побистріше!", - каже Світлана.

Світлані та її дітьми неабияк пощастило, кажуть медики. Адже за таких ракетних ударів могло статися непоправне.

Світлана врятувала дітей та вижила після ракетного удару

"Вони випадково були в тій зоні, яка не дала вибуховій хвилі забрати їх життя. Одержала величезний шок, величезну душевну травму, яка буде, мабуть, все її життя", - каже лікар.

Операції, видалення уламків та переливання крові - найтяжчий етап вже позаду, кажуть медики. Їм вдалося відновити роботу руки.

"Світлану привезли в шоковому стані до реанімаційної зали. Дуже виражений больовий синдром. Зшили сухожилля, зробили пластику цього сухожилля. Зараз ручка віднлюється, буде в ній функція, буде працювати, все хорошо", - додає медик.

Жінка прагне якомога швидше повернутися до Павлограда - обійняти чоловіка та дітей.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Новини ТСН 07:00 11 вересня. Облава на ТЦК на Прикарпатті. Захмарні обстріли Донеччини

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