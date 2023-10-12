“Скрутили і мобілізували”: все, що відомо про новий скандал із ТЦК у Львові

В Україні спалахнув черговий скандал з військкоматом. За словами очевидців, киянина скрутили у Львові, доправили до ТЦК, провели медогляд, а на ранок уже відправили на полігон у сусідній області.

Що про цей випадок кажуть у ТЦК, чому мобілізація в Україні “заграла” новими барвами і чому чиновників не чіпають, а звичайним українцям влаштовують сюрпризи — всі деталі в ексклюзиві TСН.ua.

“Вже на полігоні”

Чоловіку заламують руки та силою заштовхують у приміщення — таке відео з’явилося у місцевих Telegram-каналах Львова. Перехожим вдалося все це зафільмувати на відео.

За інформацією з соціальних мереж — чоловік не місцевий. Це киянин, який приїхав до Львова, але був затриманий посеред міста. Очевидці стверджують, що люди у формі, які скрутили чоловіка, — представники ТЦК. Визволити хлопця не вдалося — кажуть за ніч зробили все, аби той вже на ранок був у іншій області.

Що кажуть у Львівському ТЦК?

На ранок 12 жовтня нової інформації щодо місцезнаходження чоловіка з відео немає. Тим часом подію у своїх соцмережах прокоментував Львівський обласний територіальний центр комплектування.

“Командування Львівського ОТЦК та СП здійснює заходи, щодо встановлення обставин даного випадку. Призначено службову перевірку”, — йдеться у повідомленні.

Коли стане відомо, хто фігурує на відео?

Додамо, що у Львівському обласному ТЦК в коментарі для ТСН.ua висловили припущення, мовляв, може виявитись, що на відео все ж таки не представники територіального центру комплектування, а іншої служби. Водночас військові наголосили: якщо виявиться, що це були саме представники ТЦК, то подію згодом прокоментують.

“Крутити й силоміць везти до ТЦК не мають права!”

Адвокати про такі ситуації били на сполох вже давно й наголошують — працівники ТЦК не мають права затримувати людину, бо ж за це власне вони і можуть згодом потрапити за грати.

Львівщина не вилазить зі скандалів

Та за останній місяць скандали навколо Львівського ТЦК не вщухають. 19 вересня у мережі з’явилося відео із Самбірського районного ТЦК. На ньому видно як військовий із пістолетом у руках жорстоко б’є чоловіка.

На Львівщині працівник ТЦК жорстоко побив чоловіка

Військовим, які підозрюються в утриманні проти волі та катуванні двох чоловіків, обрали запобіжний захід — цілодобовий домашній арешт на два місяці без носіння електронного браслету.

ДБР клопоче, аби їх взяли під варту без права внесення застави. Зауважимо, що за представників ТЦК тоді вступилися й військові, пояснивши, що чоловік якого побили — ухилянт.

Та вже за кілька днів у цьому ж терцентрі спалахнув новий скандал. НАЗК з’ясувало, що начальник цього відділення незрозуміло звідки сколотив собі непогані статки, а саме майже 4,5 мільйони гривень. До речі, їх походження чоловік пояснити так і не зміг.

А вже 21 вересня мережу облетіла чергова новина про хабар. Побори на Львівщині влаштувала тепер вже жінка-офіцер. Про це повідомив департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України й додали, фігурантка працювала у Пустомитівському відділенні Львівського Районного ТЦК.

На хабарі впіймали жінку-офіцера Пустомитівського відділення Львівського РТЦК. Facebook / Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України

А затримали її на гарячому, якраз під час отримання траншу за свої послуги. Окрім 17 000 доларів, які жінка от-от мала забрати собі, в сумці фігурантки поліцейські знайшли ще конверт з понад дев’ятьма тисячами доларів, але от звідки такі гроші у сумці, жінка пояснити так і не змогла. Зазвичай, кажуть правоохоронці, офіцерка обіцяла чоловікам за 8500 доларів допомогти знятися з військового обліку.

Таких скандалів багато

І це лише мова про Львівську область. А схожі випадки фіксуються по всій Україні — і це після того, як президент підписав указ про звільнення усіх обласних військкомів, а на їх місце наказав призначити офіцерів, які безпосередньо брали участь у бойових діях і не з чуток знають, що таке війна і чому тут не місце хабарям.

Тож зокрема і у Львові керівника обласного терцентру змінили, але протримався він не довго. Вже за місяць після призначення його звільнив головнокомандувач ЗСУ. Своє рішення Залужний не пояснив, як і не назвав причину таких змін.

Позиція діючих військовослужбовців

Тим часом лютують і самі військові. Бійці пояснюють, усіх підряд гребти і кидати на війну — не можна і пояснюють свою позицію.

@mclaud_fcdd Чуть чуть накипело ⚠️Данное видео не ставит целей в разжигание межнациональной ненависти, это мое субьективное мнение которое может быть ошибочным⚠️ ♬ оригинальный звук - Александр

Вічне питання

І вічним лишається питання, чому мобілізація оминає чиновників, а простим людям усе більше “закручують гайки?”.

А як українці реагують на подібні скандали? Про це дізнавались ТСН.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Україна — НА ВУХАХ! У Львові киянина скрутили і мобілізували! Прокинувся — вже на полігоні!

Читайте також: