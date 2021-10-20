"Скуплюся за вас, бо маю COVID-сертифікат": у "червоних" зонах з'являється новий бізнес

"Скуплюся за вас, бо маю COVID-сертифікат": у "червоних" зонах з'являється новий бізнес

Українці адаптуються до нових умов.

Станом на сьогодні 5 регіонів України входять до "червоної" зони і разом із довжелезними чергами на вакцинацію і рейдами правоохоронців у цих областях з'являється і новий бізнес. У Мережі з'явилися оголошення: "Скуплюсь за вас у крамниці, бо маю COVID-сертифікат".

Про те, як винахідливі кур'єри допомагають потрапити до крамниці без сертифіката, якщо ваше місто у "червоній" зоні - 20 жовтня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Так, хоч офіційно Львів не у "червоній" зоні, місцева влада вирішила запровадити там не менш суворі обмеження.

Вихід пропонують винахідливі кур'єри - мовляв вони мають сертифікати і усе можуть зробити за вас. Гроші просять наперед, але особливих гарантій, що товар буде доставлений - не дають. На телефон пропонують вислати свій сертифікат.

В Одесі суворі обмеження діють від понеділка, а доступ до непродовольчих крамниць лише з "ковід"-сертифікатом або свіжим ПЛР-тестом.

В Одесі, для цілковитої гарантії виконання замовлення, клієнтам пропонують разом їхати до торгового центру, а потім почекати, поки кур'єр придбає потрібні товари. Вразі адресного доставлення, гроші необхідно скинути на карту. Правлять за таку послугу 150 грн. за годину. Ця сума включає проїзд та доставлення.

А ось у Миколаєві, хоча це місто і взагалі ще у "помаранчевій" зоні і без надсуворих обмежень, кур'єри вочевидь лише готуються до попиту на їхні послуги.

Новини України: винахідливі кур'єри пропонують доставку з магазинів, бо мають COVID-сертифікати

Схема аналогічна. Скидаєте список, гроші та чекаєте на замовлення. Послуга стане у 100 гривень на годину.

Тож, можна з упевненістю стверджувати, що вакцинація не лише зберігає здоров'я, а й заощаджує гроші за доставлення із крамниць.

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