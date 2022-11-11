Сквотерів, що оселились в будинку власника "Яндекс" в Амстердамі, намагаються виселити через суд

У будинку засновника “Яндекс” в Амстердамі, де оселились сквотери, хочуть відкрити центр підтримки українців, йдеться в ТСН.

В Амстердамі розгорівся неабиякий скандал. Група нідерландських активістів заселилася у порожній дім Аркадія Воложа - засновника “Яндекса”, який перебуває у європейському санкційному списку.

Сквотери - так називають тих, хто селиться у чужих домівках без дозволу, хочуть перетворити елітне житло в центрі Амстердаму на соціальний центр, де допомагатимуть українцям. Але адвокати Воложа подали на них до суду.

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Міський суд Амстердаму понад дві години слухав дебати, адвокати підсанкційного російського мільярдера Аркадія Воложа намагаються виселити нідерландських активістів з його заарештованого будинку в центрі міста.

Будинок росіянин придбав чотири роки тому за три з половиною мільйони євро, та зо два тижні тому тут оселилась група активісті. Вони приховують обличчя, бо бояться не так нідерландських правоохоронців, як російських спецслужб. Місцева поліція нових мешканців будинку олігарха не чіпає - нідерландські закони забороняють лише незаконне проникнення, а воно ніде не зафіксоване. Та й взагалі сквотерам, або як їх називають у Нідерландах - кракерам - симпатизують багато впливових людей.

Як, наприклад, Хелейн, яка зголосилася захищати у суді тих, хто оселився у будинку Воложа. “Якщо будинок довго пустіє, кратер має право там жити. Просто ходять дивляться, якщо довго пустіє, як там увечері, чи не горить світло, не виходить, не заходить - та це ризик насправді”, - пояснює вона.

Засновник “Яндекса” потрапив під шостий пакет санкцій ЄС ще на початку червня. Однак його амстердамський будинок заарештували тільки нещодавно, лише після розслідування нідерландських журналістів, які довели причетність олігарха до маєтку. Це спричинило неабиякий скандал і логічне запитання - скільки майна путінських посіпак досі заховане від громадськості. “Нідерландські уряди створили настільки складну систему податків, що російським олігархам було дуже просто користуватися ситуацією. І заховати кінцевого бенефіціара так, щоб було дуже важко зрозуміти, кому ж врешті-решт належить певна яхта або будинок”, - зазначають нідерландці.

За словами самих активістів, в будинку тепер живе семеро. Якщо суддя дозволить їм залишитися, обіцяють зробити на першому поверсі будинку російського олігарха - центр допомоги для українських біженців. “Це має прямий стосунок до війни - рішення російських мільярдерів руйнують життя мільйонів людей, так не має бути. І ми хочемо ще раз це підкреслити, захопивши конкретний будинок конкретного олігарха”, - кажуть активісти.

Ухвалити рішення суддя обіцяє за тиждень.

Нагадаємо, що головну пошукову мережу Росії обвинувачують у зв’язках із ФСБ, а її власників - у підтримці війни.

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