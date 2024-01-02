Слабкість Путіна, переговори з РФ та битва за Крим: головні заяви Зеленського в інтерв'ю The Economist

Президент України Володимир Зеленський дав інтерв'ю британському журналу The Economist.

ТСН.ua зібрав головні заяви українського президента.

Як пише видання, Володимир Зеленський "роздратований коливаннями деяких своїх союзників, а також відстороненістю деяких своїх співвітчизників". За його словами, Захід втратив відчуття нагальності, а багато українців втратили відчуття екзистенційної загрози війни.

Зараз Зеленський намагається відродити і те, і інше.

"Можливо, ми не досягли успіху (2023 року - ред.), як того хотів світ. Можливо, не все відбувається так швидко, як хтось собі уявляв. Але думка про те, що Путін перемагає, є не більше ніж "відчуттям", - наголосив президент України.

Росія не взяла жодного великого міста 2023 року

Реальність, за словами Зеленського, полягає в тому, що російські війська все ще гинуть в таких місцях, як Авдіївка, звідки він нещодавно повернувся. За оцінками британської військової розвідки, за нинішніх тенденцій, до 2025 року Росія зазнає понад 500 000 втрат убитими й пораненими.

"Тисячі, тисячі вбитих російських солдатів, яких ніхто навіть не забрав". Він підкреслює, що армія Путіна не змогла взяти жодного великого міста 2023 року, тоді як Україна змогла прорвати російську блокаду Чорного моря і тепер перевозить мільйони тонн зерна новим маршрутом.

"Величезний результат!" – наголосив президент.

Завдяки Україні Європа захищає себе від агресії РФ

Володимир Зеленський наголошує, що підтримуючи Україну, Європа захищає себе від російської агресії.

"Даючи нам гроші або зброю, ви підтримуєте себе. Ви рятуєте своїх дітей, а не наших. Якщо Росії дозволити забирати українських дітей, вони заберуть інших дітей. Якщо Росія порушуватиме права українців, вона порушуватиме права в усьому світі. Якщо Україна програє, Путін наблизить свої війни до Заходу. Путін відчуває слабкість, як тварина, тому що він і є тварина. Він відчуває кров, він відчуває свою силу. І він з'їсть вас на вечерю з усіма вашими ЄС, НАТО, свободою і демократією", - сказав президент.

Він також наголошує, що європейські країни мають переконувати США щодо підтримки України заради них самих: "Спецслужби кількох європейських країн почали (вивчати - ред.) можливість нападу на їхню територію з боку Росії... Навіть тих, які не входили до складу СРСР".

Переговори з Росією

Зеленський зазначив, що не бачить "жодних фундаментальних кроків до миру з боку Росії". Натомість він і українці відчувають шквал повітряних атак на українські міста на сході, півдні, півночі та заході.

"Я бачу лише кроки терористичної країни. І якщо Росія посилає сигнали про бажання заморозити конфлікт, як повідомляють деякі західні ЗМІ, це не тому, що вони праведники, а тому, що у них не вистачає ракет, боєприпасів або підготовлених військ. Їм потрібна ця пауза. Відновити всі свої сили. А потім з усією силою перегорнути сторінку цієї війни".

"Центри тяжіння війни" 2024 року

Президент Володимир Зеленський вважає, що 2024 року Крим і пов'язана з ним битва в Чорному морі стануть "центром тяжіння війни". За словами журналістів видання, Зеленський говорив мало, кажучи, що витоки інформації перед контрнаступом минулого літа допомогли Росії підготувати свою оборону.

"Але якщо він і має меседж, то це те, що Крим і пов’язана з ним битва в Чорному морі стануть центром тяжіння війни", – зазначають у виданні.

Президент наголосив, що ізоляція Криму і знищення російського військового потенціалу там є "надзвичайно важливою для нас, тому що це спосіб для нас зменшити кількість атак з цього регіону".

На думку Зеленського, успішна операція в Криму стала б "прикладом для світу", а також мала б великий ефект всередині Росії.

"Втрата центрального елементу кремлівської пропаганди показала б, що тисячі російських військових загинули лише через амбіції Путіна", – розмірковує глава держави.

Проте Зеленський визнав, що швидкість будь-якого успіху залежатиме від військової допомоги, яку Україна отримає від західних партнерів.

Мобілізація всіх зусиль українців

За словами президента, мобілізація в Україні стосується не тільки солдатів, які йдуть на фронт, а й мобілізації всіх зусиль українців.

"Мобілізація – це не тільки питання солдатів, які вирушають на фронт. Це стосується всіх нас. Це мобілізація всіх сил. Це єдиний спосіб захистити нашу державу і деокупувати нашу землю. Давайте будемо чесними, ми переключилися на внутрішню політику. Це вибір, який належить зробити українцям", – каже Зеленський.

За його словами, якщо Україна "продовжить фокусуватися на внутрішній політиці, то нам потрібно буде призначити вибори. Змінювати закони, конституцію. Але тоді забудьте про контрнаступальні дії і деокупацію".

Водночас він переконаний, що Україна не може відмовитися від свого плану перемогти Росію.

"Найважливіша професія, якою може займатися українець на цей час – це бути в Україні… А для наших західних партнерів – це бути з Україною… Якщо немає сил – то йди геть. Ми не відступимо", – сказав Зеленський.

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