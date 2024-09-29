"Славіка відпускають, це точно": мати підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон впевнена у фіналі розслідування

Днями виповнилось два місяці з того часу, як правоохоронці затримали підозрюваного у гучному вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон.

Як відзвітували тоді низка керівників правоохоронних органів, було затримано 18-річного мешканця Дніпра. Згодом стало відомо, що йдеться про юнака на ім’я В’ячеслав Зінченко.

"На переконання очільника МВС доказова база, яка була зібрана правоохоронцями, достатня для того, щоб було пред’явлено затриманій особі відповідне звинувачення", — звітувала у липні пресслужба МВС.

ТСН.ua поспілкувався з матір’ю підозрюваного — Оленою Зінченко. На деякі питання вона нам відповіла, що не знає відповіді, але при цьому вважає, що вина сина не доведена і його очікує звільнення.

На Вашу думку, які є докази винуватості вашого сина?

Жодного прямого доказу його винуватості немає. Я взагалі не розумію, на яких підставах його заарештували. Тому я навіть обурена. Той хлопець у панамці не схожий на мого сина. Той хлопець більш худорлявий, у нього інше обличчя. Все, що зараз відбувається, ці суди — це незаконне рішення.

Що Ваш син робив у Львові в ті дні у липні?

В тому районі (де було вбито Ірину Фаріон — Ред.) його не було.

Чи знав ваш син Ірину Фаріон до суда?

Ні, не знав взагалі. В Дніпрі ми далекі від цього. Якщо слідство буде чесним та відкритим, то воно доведе, що Славко невинний. Тоді ми зможемо довіряти слідству, то тоді скажу, що в нашій країні є правосуддя.

Як він почувається зараз?

Почувається він добре, я побачила його вперше за два місяці. Бачу, що він здоровий, нормальний, майже не схуднув, у чудовій фізичній формі. Мені казали, що він в нормальному стані.

Як ви вважаєте, яким буде фінал всього цього?

Славіка відпускають, це точно.

Ваш син прохав відправити його під варту, бо побоювався за своє життя?

Так. Він таке сказав, що боїться за своє життя.

Хто становить для нього небезпеку?

Я не знаю. Йому погрожувала тільки одна людина і ми знаємо, хто це.

До арешту та суда чим займався ваш син?

Він закінчив перший курс університета, зараз йому треба вчитися на другому. Йдеться про факультет журналістики.

В приміщенні суду помітили ваші дивні рухи, які викликали питання у користувачів соцмереж. Що це було?

Алилуйя (молитовне слово, звернене до Бога — Ред.).

Нагадаємо, декілька днів тому за клопотанням прокурорів Львівської обласної прокуратури Галицький районний суд міста Львова продовжив запобіжний захід підозрюваному в умисному вбивстві Ірини Фаріон. Він перебуватиме під вартою без права на заставу ще 60 діб - до 17 листопада 2024 року включно.

Термін розслідування вбивства Фаріон подовжили! Чи залишили підозрюваного під вартою?

Раніше повідомлялось про те, що за словами адвоката доньки Ірини Фаріон, підозрюваний у вбивстві Фаріон був на місці злочину "з ймовірністю 99,99%".

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