"Слід Зеленського" в Дагестані: як режим Путіна загнав себе в пастку та чи будуть нові погроми в РФ

"Єврейські погроми" в Дагестані "влаштував" президент України Володимир Зеленський – так у Росії швидко знайшли цапа-відбувайла. В Білому домі вже глузують з президента Росії. Там його буквально затролили, а звинувачення назвали "милими".

Як путінський режим сам загнав себе у пастку, чому виправити ситуацію в Росії неможливо та чи чекати в Росії на нові погроми – про це в ексклюзивному сюжеті ТСН.ua розповів Артем Зябкін.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Росія знайшла "слід Зеленського" в Дагестані! У Білому Домі глузують з Путіна!

Схоже, на Заході нарешті зрозуміли, що являє собою диктатор Путін. Він більше не цар, не самодержець, не "собіратєль зємєль". Він просто милий дід, який верзе нісенітниці та боїться визнати власні помилки. Путін просто ніби набрав до рота води та навіть не засудив полювання на євреїв. І це у 21 столітті. На це відверто натякнув представник ради Національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, йдеться у сюжеті.

"Місцеві провінційні чиновники, звісно, досить швидко засудили цей натовп, і я почув протягом останньої години, що пан Путін вирішив провести якусь зустріч із представниками служби безпеки. Але поза цим ми нічого не почули від Кремля: ані засудження, ані жодних закликів до припинення ненависті, дискримінації та фанатизму щодо євреїв, нічого. І я думаю, що це дуже промовисто", – прокоментував Кірбі.

У Вашингтоні висміяли закиди Путіна в бік України через антиєврейські протести в Дагестані. Всім зрозуміло, що винні в цьому лише самі окупанти та їхня фанатична верхівка.

До прикладу, російський диктатор Володимир Путін при владі вже понад 20 років. Принаймні частина з тих молодиків, які влаштували погроми в Дагестані, нікого, крім нього, на чолі держави й не бачили.

Вони росли на пропаганді ненависті до інших народів. У Росії буквально з дитячих садочків навчають "родіну любіть", ходити строєм, а головне – ненавидіти. І неважливо, кого саме – українців, американців, британців чи євреїв. Головне, бути готовими вбивати.

В Інституті вивчення війни вважають, що казками про вплив Заходу Путін намагається приховати справжні проблеми в Росії. Причому як для власного народу, так і для всього світу. Проте мужності дати будь-який чіткий наказ публічно кремлівський диктатор у собі не знайшов.

В Москві бояться, що погроми перекинуться на інші регіони. Про це свідчить риторика кремлівських посіпак. Найбільше переполохався очільник Чечні Рамзан Кадиров.

"Якщо у нас хоч одна людина вийде на несанкціоновані заворушення, затримати та посадити її. Зробіть три попереджувальні постріли в повітря і після цього, якщо людина не виконує вимоги закону, – четвертий постріл зробіть у лоб. Більше не вийдуть. Це мій наказ", – заявив він.

Та чи врятує це Кадирова, якщо погроми реально перекинуться на Чечню. А такий сценарій може статися, бо в Чечні з Дагестаном багато спільного. Інша релігія, окремішність народу, соціальне пригнічення і бідність. І все це під соусом десятиліть людиноненависницької пропаганди.

Так, у Кадирова є власна армія, утім, її ніхто вже не боїться. Як показала війна, ці нелюди здатні лише знімати тік-ток і тероризувати мирних. Чим вони і продовжують займатися.

Погроми в Дагестані показали лише одне – Росія швидко котиться у прірву. Поліція не знає, як придушити заворушення. З цим у Махачкалі не впоралися ні міська поліція, ні завезені силовики з Росгвардії. А місцеві й зовсім не звертають на неї уваги. Так, у Махачкалі молодики без зброї та амуніції перевіряли поліцейські автозаки. А тих правоохоронців, у кого вистачило духу заперечити, змушували прилюдно перепрошувати.

Російська верхівка не може впоратися із власним населенням і повільно, але правильно перетворює країну на failing state. За словами українського політолога Володимира Фесенка, в Росії цей бунт не перший і не останній.

Імперія палає і розвалюється

Це підтверджує колишній депутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов. Саме його рашисти звинуватили в підбурюванні заворушень за допомогою одного з місцевих телеграм-каналів, утім, і Пономарьов, і анонімний автор каналу ці закиди спростували.

Нагадаємо, Путіну ввижається, що США хочуть розколоти Росію, а Україна "руками агентур західних спецслужб" спричинила заворушення в Дагестані.

Читайте також: