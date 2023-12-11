Слідкували за ним місяці: з'явилися нові цікаві деталі ліквідації Іллі Киви у Підмосков'ї

Українські ЗМІ отримали ексклюзивні кадри ліквідації зрадника Іллі Киви нібито від СБУ. За екснардепом від "ОПЗЖ" стежили майже цілодобово, а слідкування тривало місяці. Спецпризначенцям ж вдалося не лише ліквідувати зрадника, але й багато чого дізнатися про окупантів.

Нові деталі вбивства Іллі Киви та "московські" плани зрадників - дивіться в ексклюзиві TSN.ua від журналіста Артема Зябкіна.

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Ексклюзивні кадри із місця вбивства Киви

На відео, яке поширили ЗМІ 11 грудня, видно, як за Кивою стежуть. Автор відео стверджує, що саме він слідкував за зрадником перед тим, як того ліквідували. Чоловік показує свою "позицію" в лісі, куди він щодня приїжджав на автобусі, сідав на імпровізоване крісло та стежив з-за кущів за перехожими. Його ціллю був зрадник України Ілля Кива. Чи був на відео саме Кива - сказати нереально, тому спекулювати на цьому не будемо. Але його таки дочекались.

Ліквідація Іллі Киви: у Мережі поширюють кадри СБУ із місця операції

Також у Мережі опублікували фото із місця вбивства. На них ліквідований Кива лежить обличчям в сніг. До того пропагандисти ліквідованого зрадника не фотографували від слова зовсім - обійшлися лиш скупими кадрами роботи слідчих та фото території навколо.

З’явились також фото і можливого знаряддя вбивства одіозного екснардепа: ніж і пістолет. За офіційною версією, Киву вбили 2 пострілами в груди та в голову, але російські пропагандисти спочатку просували іншу версію та заявляли, що у Киви є ножові порізи.

Кадри із місця ліквідації Іллі Киви / Фото: 24 канал

Точне місце ліквідації зрадника

Виявили журналісти і точне місце ліквідації зрадника, зокрема вони публікують приблизне розташування "спостерігача СБУ" та місце перехрестя в парку, де вбили Киву. Саме там посібник окупантів записував відеозвернення для свого телеграм-каналу. Як раніше зізналася співмешканка Киви, той переживав за своє життя, тому намагався приховати своє точне місцезнаходження.

При чому Киву "пасли" не тільки біля дому. У Мережі вже гуляють останні передсмертні кадри Киви від розвідників з ГУР МО, які опублікував журналіст і блогер Сергій Іванов. Там Кива як ні в чому не бувало відпочиває у ресторані "Пушкін" в центрі Москви.

"Це одні з останніх прижиттєвих фото державного зрадника Киви, надані джерелами в ГУР. Перед ліквідацією Кива відпочивав у ресторані "Пушкін" в московському ГУМі і це, до речі, дуже символічно для інших апологетів Пушкіна та любителів розкішного життя за російські гроші. Організована ГУР "фотосесія" тривала понад 3 місяці, мої джерела кажуть , що цікавих матеріалів дуже багато. І не лише про Киву", - написав він у фейсбуці.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Остання фотосесія Киви! Унікальні кадри з місця ліквідації зрадника!

Зрадники тепер "доять" Путіна

Цікаві факти про нове життя топових зрадників України у Москві розказує і російський телеграм-канал ВЧК-ОГПУ. Джерела каналу кажуть і про те, кому була вигідна смерть Іллі Киви. Якщо дуже коротко, то серед зрадників царює тотальний "жабогадюкінг". Вони буквально готові перегризти один одному горлянки за рублі, які Путін їм платить за промивання мізків росіянам.

Росіянам начхати на небіжчика

Як видно, за Кивою не плачуть навіть колись його близькі соратники Медведчук та компанія. Нехай й інші зрадники України знають, чого вони вартують та що їх очікуватиме уже скоро. В Україні їм місце лише у в'язниці, а в Росії - їх життя може різко перерватися.

Недарма після вбивства Киви найбільше напружився ексрегіонал Олег Царьов. На нього вже був напад нещодавно, і хоч рашисти уже нібито зловили всіх "причетних" - навряд чи ця брехня хоч якось завадить працювати СБУ.

Нагадаємо, ввечері 6 грудня вбили одіозного екснардепа-зрадника Іллю Киву Підмосков’ї. Його тіло знайшли у лісі біля готелю, де він мешкав.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Після ліквідації Киви в ГУР звернулись до інших зрадників і колаборантів

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