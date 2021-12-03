Слизькі дороги, заметені перевали і загроза лавин: чи готові водії і дорожники до снігопадів

Слизькі дороги, заметені перевали і загроза лавин: чи готові водії і дорожники до снігопадів

Перші зимові вихідні, 4-5 грудня, в Україні будуть багатими на опади та холодними.

Захід України уже засипало снігом. У Карпатах його намело майже метровий шар. Через налипання на дротах знеструмлено майже сто населених пунктів. А оскільки чекають різкого зниження температури - шляхи скує ожеледиця.

Про те, чи готові до цього водії і дорожники розпитаємо - 3 грудня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Так, у Львові після нічного і ранкового снігопаду за день сніг у місті підтанув. Під ногами подекуди утворилася каша і вода. Але увечері усе це підмерзло і стало слизько. Комунальники намагалися оперативно підсипати тротуари сіллю і піском, але не скрізь це встигли зробити.

На дахах - мокрий і важкий сніг, тож радять під ними не ходити. Втім, якщо у Львові опадам переважно тішились, то в гірських районах вирувала справжня стихія. На перевалах випало подекуди до пів метра снігу. Засипати почало від носі. Час до часу опади припиняються. А от робота снігоочисної техніки - ні. Принаймні так запевняють дорожники. На трасах чергує майже 60 спецмашин, використали вже близько 300 тон пісчано-соляної суміші. Всі шляхи проїзні, запевняють дорожники, але не для вантажівок на лисій гумі. Понад 10 фур довелося відбуксирувати, бо вони не могли самотужки виїхати на підйоми і утворювали затори.

Тим часом у Львівському гідрометеоцентрі попереджають про лавинну небезпеку у горах, а в області і місті на вихідних прогнозують ожеледицю.

А на Прикарпатті найбільше засніжило у Долинському районі, який межує зі Львівщиною.

Тут подекуди нападало до 40-ка см снігу. Оскільки він мокрий, то наробив проблем. Пообліплював лінії електропередач та своєю вагою пообривав їх. Тож зранку без світла залишилися 17 сіл в районі, ще 4 знеструмлені частково. Більше половини з них без світла і досі, хоча енергетики працюють, не покладаючи рук. Але доступ до обірваних дротів ускладнений: десь кучугури, десь ожеледиця - як наслідок автомобілям дістатися непросто. Зранку були проблеми і на шляхах.

Сніг в Україні: чи готові до цього водії і дорожники

Однак вже до обіду усі траси були почищені від снігу. З бічними вуличками ще сутужніше. Тут готуються, що під ногами буде ожеледь.

Рятувальники попереджають про сильну ожеледицю. Фури на літній гумі просять не виїжджати на перевали.

І також застерігають туристів від мандрівок у високогір'я Карпат. Адже там можливий схід лавин.

Нагадаємо, що перші зимові вихідні, 4-5 грудня, в Україні будуть багатими на опади та холодними.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Автори: Алла Пасс, Наталка Волосацька