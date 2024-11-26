Словаччина та активісти із Тайваню допомагають Чернігівщині: що відомо про унікальні проєкти

Відбудовувати школи та лікарні Чернігівщини допомагають два провідні фонди зі Словаччини. Вони виділили пошкодженим внаслідок повномаштабного вторгнення навчальним закладам та лікарням 5 млн дол. на ремонт.

За сім місяців відновили 14 укритів у школах та самі навчальні заклади.

Як виглядають відремонтовані школи, йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Галини Капустинської.

В одній із школ Чернігова, яку прицільно обстріляли окупанти, вдалось зробити ремонт.

"Була зруйнована частина стелі повністю, тобто було видно небо. І це було не в одному місці, а було два місця саме в даху, коли повністю були сюди прильоти", - каже директорка школи №20 Наталія Малець.

Відремонтований навчальний заклад

Гроші шукали усюди. Спочатку завдяки місцевим організаціям зробили ремонт в кількох кабінетах. Допомогти відновити спортзали взявся словацький фонд "Відкрите суспільство. Братислава". На реконструкцію приміщення він виділив 97 тис. дол. Отже в залі полатали дах, замінили підлогу та побудували другий поверх - як оглядовий майданчик.

А це інша школа на Чернігівщині. Громада Трисвятської Слободи в лютому 2022 року була частково окупована. В березні дві ракети влучили в місцевий ліцей - пошкодили дах та вікна будівлі. Після звільнення, все полагодили - але постало питання шкільного укриття.

Керівництво школи написало план та створило проєкт ідеального укриття. Але зібрати кошти бодай на одну витяжку не вдалося. У цьому випадку на допомогу прийшов знову словацький фонд, який на Чернігівщині опікувався реконструкцією шкіл. Крім вентиляції та нових санвузлів, за кошти фонду, школа зробила ремонт в кабінетах, щоб під час тривог, учні різних класів могли навчатися в окремих кімнатах.

Наслідки обстрілу

Директор фонду Федір Блащак розповідає, словаки постійно допомогають Україні - лише на боєприпаси у жовтні цього року зібрали понад 4 млн євро. А упродовж останніх семи місяців разом з Тайванем відбудовують школи та лікарні у Чернігові.

"У минулому році нам вдалося дістати фінансування з представництва Тайваню в загальному розмірі 5 млн дол, котрий ми розприділили на деквілька фаз розмірів проєкту, а власне гуманітарні, спільні збори та краудфандингові платформи та проєкти по реконструкції чи відбудові закладів", - каже директор словацького фонду "Відкрите суспільство. Братислава" Федір Блащак.



Федір розповідає, фонди Тайваню доєдналися до словацьких, бо Україна не визнає, острів як окрему державу і, відповідно, країна не може напряму передавати нам гроші. Але тайванці дуже хочуть допомогати, адже переживають подібну ситуацію.

Вибиті вікна і зруйновані фасади! Небадужі допоможуть відбудувати школи на Чернівщині

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