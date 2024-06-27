"Сльози підбираються": лауреатка Нобелівської премії у Канаді розповідала про геноцид Росії проти українців

Лауреатка Нобелівської премії Олександра Матвійчук поговорила з Джастіном Трюдо про військові злочини Росії. Тиждень вона провела у Канаді на запрошення Канадсько-української фундації. Зустрічалася з політиками, дипломатами та українською діаспорою. Не лише щоби донестИ правду про війну, а й аби зібрати кошти на допомогу українським дітям.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Алли Хоцянівської.

Лауреатка Небелівської премії миру просила зброю для України

Лауреатка Нобелівської премії миру Олександра Матвійчук у Канаді закликала надати Україні зброю. Тут вона провела десятки зустрічей на найвищому рівні.

Тиждень у Канаді, щоби вкотре нагадати на необхідності покарати російських воєнних злочинців та незаконну депортацію український дітей.

"Як правозахисниця, одразу скажу вам щось, чого зазвичай не очікують. З власного досвіду я знаю, що для захисту прав людини в Україні критично важливою є військова допомога. Нам потрібні системи протиповітряної оборони й інша зброя, особливо враховуючи навмисне руйнування Росією інфраструктури в України", - каже лауреатка Нобелівської премії миру Олександра Матвійчук.

Олександра Матвійчук в Канаді

Олександра Матвійчук - голова "Центру громадянських свобод" та перша в історії України "нобеліантка". Два роки тому отримала премію миру за документування воєнних злочинів та порушення прав людини. Це робить уже 10 років. Лише за час повномасштабного вторгнення її центр задокументував 72 тисячі епізодів.

Олександра каже, Нобелівська премія вперше дала можливість правозахисникам бути почутими там, де приймаються політичні рішення.

Сенатор Канади, родом з України, закликав дати нашій державі зброю

Олександру сенату Канади представляв сенатор Стен Кучер. Він не належить до жодної з політичних партій. Та має українське коріння, до Канади його батьки мігрували після Другої світової війни.

"У Канади є надлишок зброї, яку вона не використовує, тому нам потрібно передати цю зброю в Україну. Це очевидно. в іншому, на мій погляд, Канада повинна підштовхувати наших союзників щоби покращити захист неба та протиповітряну оборону України. У мене є родичі в Києві, Львові та Тернополі, і коли я чую ці історії про російські ракети та російські літаки, вони не можуть захистити себе, це жахливо", - каже сенатор Стен Кучер.

Стен Кучер

Як Росія проводить геноцид

Частина зустрічей Нобелівської лауретки за зачиненими дверима. На кожній Олександра наголошує, трибунал для російських воєнних злочинців необхідно створити вже зараз, а ще якнайшвидше повернути викрадених Росією українських дітей.

"Це частина геноцидальної політики. Цим дітям стирають ідентичність. Їм говорять, що вони не українські діти, а російські. Їх змушують вчити на пам'яті, співати російський національний гімн. Їх віддають в російські сім'ї, змінюють імена, місце народження і виховують як росіян. Якщо пройде багато часу, шанси повернути цих дітей, вони зменшуються", - пояснює Олександра Матвійчук.

Офіційно відомо про майже 20 тисяч депортованих дітей. Канада разом з Україною створили коаліцію щодо їх повернення дітей. Приєдналось 37 країн.

Канадський підприємець українського походження розплакався, коли почув про геноцид Росії проти України

Українська діаспора в Канаді одна з найпотужніших. Нині вона налічує майже півтора мільйона українців. Серед них чимало політиків. Заступниця прем'єр-міністра Канади Христя Фріланд також має українське коріння. Вона приїхала послухати Олександру та подякувати українському народу

Поважними гостями на благодійному вечорі показують реалії українського життя. На сцені ледь стримує емоції канадський підприємець українського походження та меценат Джеймс Темертей.

"Як ви бачили на цьому відео – ми живемо у жахливі часи. Вчора ми балакали з Олександрою і я зловив себе на думці, що мені б сподобалась Україна. Сльози підбираються до моїх очей. Я переконаний, що всі ви тут ловили себе на цьому. І я би хотів, щоби світ знав Україну, такою як ми її знаємо", - сказав Джеймс Темертей.

Джеймс Темертей.

Інтерес до України за кордоном падає

Попри таку потужну підтримку інтерес до українського питання значно впав, зауважує Віктор Гетьманчук, голова правління Канадсько-української фундації, яка організувала тур нобеліантки. Організатори туру переконані, саме Олександра Матвійчук допоможе привернути увагу до найболючіших питань.

На деякі заходи та благодійні вечори за участі нобеліантки продавали квитки. Усі зібрані кошти - попередньо це півмільйона канадських доларів - направлять на допомогу українським дітям.

На різних зустрічах Матвійчук часто згадує одну і ту саму історію. Про хлопчика в окупації, якому вчителька сказала вивчити російський гімн.

"Я трохи емоційна, тому що ця дитина, замість того щоб заспівати гімн Росії, заспівала - ще не вмерла Україна", - згадує Олександра Матвійчук.

Після Канади Олександра не їде додому. Попереду Німеччина та США. Її місія зараз це також розповідати світу про воєнні злочини російських військових.

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