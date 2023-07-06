"Сльози від того, що побачила": мешканка Херсонщини, яка ловила з дрона пляшку води, розповіла про долю родини

Сьогодні, 6 липня, місяць, як росіяни підірвали Каховську ГЕС, що призвело до катастрофічних наслідків на території одразу декількох областей України, загибелі людей та забруднення Чорного моря.

Під час рятувальної операції мали місце випадки, які були на слуху у всієї країни через їх нестандартність. Мешканка окупованої частини Херсонщини Катерина Крупич, яка перебувала з дітьми на горищі затопленого будинку та благала по допомогу, коли побачила дрон українських захисників, сьогодні розповіла в коментарі для ТСН.ua про те, як склалась її доля.

Як відомо, українські захисники під час порятунку спочатку скинули з безпілотника пляшку води родині Катерини, а потім врятували цих людей.

"Я кожного дня дякую Богові за наш дивовижний порятунок. Назвати його інакше не можу, - каже Катерина Крупич. - Зараз нам допомагають дуже багато людей. Допомагають продуктами, смаколиками, привезли подушки та ковдри, листівки з проханням триматись. Відгукнулись дуже багато людей з відкритим серцем. Сльози від цього. Зараз ми мешкаємо в Херсоні, але душа болить через те, що не можемо потрапити до свого будинку під Олешками, щоб навести там порядок. Наскільки відомо, там територія поки що окупована. Незважаючи на те, що росіяни втікли під час повені, то станом на зараз не відомо, чи повернулись вони, чи ні".

За словами Катерини, у неї сталась переоцінка багатьох цінностей.

"Більше ціную свободу, вільне пересування по рідному місту, воду. Ми вже ніколи не будемо такими, як були. Будемо кращими", - каже Катерина.

Як з’ясувалось, серед тих, хто евакуювався з Херсонщини під час повені, є і такі люди, які поки не повертаються через нові обстріли своїх населених пунктів.

"Ми поки не повернулись додому, - розповіла нам мешканка села Тягинка Олена Бедарєва. - Вчора я спілкувалась з донькою, вона мені повідомила, що збирається з зятем евакуюватись. Повертатись поки не можно через щоденні обстріли та тривожні новини про Запорізьку АЕС. Запорізька область від нас не дуже далеко ", - стурбовано каже Олена Бедарєва.

До цього додає: "Наш будинок в Тягінці вцілів, але пошкоджені вікна через обстріли та падіння дрона. Повінь до нас не дійшла десь 50-100 метрів".

Резюмуючи, Олена Бедарєва каже, що перебуваючи в столиці, її сестра, Бедарєва Наталія стикнулась зі складною ситуацією - не може отримати навіть статус ВПО та, відповідно, хоч якусь гуманітарну допомогу через те, що втратила паспорт старого зразка.

"Ми звернулись з цього питання до міграційної служби в Солом’янському районі столиці. Нам сказали чекати. Через відсутність паспорта неможливо отримати допомогу, тому вона вимушена купувати все за свій рахунок", - каже Олена Бедарєва.

Підрив росіянами Каховської ГЕС: що відомо

Російські війська підірвали Каховську ГЕС на Херсонщині 6 червня. Цю станцію ворог захопив під час повномасштабного вторгнення та замінував ще восени 2022 року. Вода з Дніпра затопила низку населених пунктів, декілька тисяч будинків. Після цього чергового злочину окупантів суттєво і стрімко обміліло Каховське водосховище.

20 червня у Мережі публікували відео з території Каховського водосховища, де замість води виднілася величезна площа суші. А на супутникових знімках американської компанії Planet Labs було видно, що водосховище подекуди нагадувало пустелю.

На обмілілих ділянках археологи вже виявили предмети часів Другої світової війни, часів українського козацтва, Візантії та навіть палеоліту, наприклад кістки мамонтів.

Згодом в суспільстві задались питанням про те, чи можуть окупанти або ЗСУ атакувати через Каховське водосховище.

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