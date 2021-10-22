“Слугами народу”, які приховують свої статки, займуться правоохоронні органи, - Арахамія

“Слугами народу”, які приховують свої статки, займуться правоохоронні органи, - Арахамія

З народними депутатами на фракції наразі ведуть профілактичні розмови і вживають до них дисциплінарні заходи.

Лідер фракції “Слуга народу” у Верховній Раді Давид Арахамія пояснив, як у фракції позбавлятимуться “плям на репутації” — народних депутатів, які не декларують свої статки і таким чином уникають оподаткування.

Про це він повідомив 21 жовтня в програмі “Право на владу” на “1+1”.

На запитання ведучої Наталії Мосейчук, що планують робити у “Слузі народу” з такими “плямами”, голова фракції запевнив, що їх будуть “виправляти”.

Також читайте У Раді приготували нові податки на продаж нерухомості: кому та скільки доведеться платити

“Насамперед, виправляти будуть уповноважені органи. Це їхня робота насправді. Якщо людина приховала, вона буде нести за це кримінальну відповідальність”, - пообіцяв Арахамія.

За його словами, наразі з такими депутатами проводять розмови, виносять їм догани, застосовують інші адміністративно-дисциплінарні заходи.

“Але люди завжди хочуть покарання реального. Вони бажають цього покарання, тому треба, щоб [правоохоронні] органи працювали.

"Позбавитися плям": Давид Арахамія відповів на питання про приховані статки народних депутатів

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання