"Слуги народу" прибули на засідання до Трускавця: які питання розглядатимуть та хто оплачує поїздку

"Слуги народу" прибули на засідання до Трускавця: які питання розглядатимуть та хто оплачує поїздку

У всіх на вустах вірогідна відставка голови Верховної Ради.

У курортному Трускавці на Прикарпатті збираються члени монокоаліції - нардепи з фракції "Слуга народу". Очікують і президента.

Про це в ефірі ТСН.12:00 розповів кореспондент ТСН Дмитро Фурдак, який зранку зустрічав народних обранців на вокзалі Трускавця.

Так, до курортного міста вранці 1 жовтня потягом прибуло близько півсотні депутатів. Вони їхали у купейних вагонах.

У Трускавці програма у "слуг народу" дуже широка, житимуть вони у трьох різних готелях. На завтра запланована основна програма і саме 2 жовтня тут очікують на самого президента Володимира Зеленського. А ввечері відбудеться нагородження найкращих нардепів, а також свій DJ-set зіграє Давид Арахамія.

Щодо відставки спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова, народні обранці висловлюють не охоче. Говорять, що хотіли б почути думку самого очільника українського парламенту, але його у Трускавець не запросили. Тому на запитання, щодо того чи підтримують вони його відставку, чіткої відповіді депутати не надавали.

Стосовно того, чому партія "Слуга народу" для з'їзду знову обрала Трускавець, а не більш дешевший варіант десь, наприклад, під Києвом, говорять, що це для них знакове місце. Як розповів ТСН нардеп Олексій Жмеренецький, депутати за свій рахунок купували квитки на потяг та будуть самостійно оплачувати проживання під час виїзного засідання. Він уточнив, що партія не зможе оплачувати такі витрати, оскільки тоді до неї будуть претензії з боку Національного агентства з питань запобігання корупції.

"Партія може оплачувати якісь партійні речі, але тільки ті, які не є, скажімо так, послугами для депутатів. Тому що НАЗК потім пред’явить претензії: поясніть, чому ви проживали на курорті. Бо для НАЗК це не просто якийсь тренінг, це типу курорт. Вони вважають, що ми там у саунах чи басейнах… Хоча я впевнений, що у нас не буде часу взагалі на такі речі", – заявив Жмеренецький.

Нагадаємо, виїзне засідання фракції "Слуга народу" відбудеться 1-2 жовтня в готелі Rixos Prykarpattya в Трускавці. На другий день очікується участь президента Володимира Зеленського.

Новини України: збори слуг народу – що кажуть у монокоаліції про відставку Разумкова

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