"Слуги" не змогли сформувати порядок денний у ВР через конфлікт з Разумковим

У президентській фракції скаржаться, що Разумков не скликає засідання Погоджувальної ради, щоби ухвалити повноцінний робочий план, а віце-спікери таких повноважень не мають.
У Верховній Раді депутати не змогли сформувати свій порядок денний через конфлікт між відстороненим головою Дмитром Разумковим і монокоаліцією.
Про це йдеться 6 жовтня у сюжеті ТСН.19:30.
Тож сьогодні ухвалювали лише постанови, які не потребували затвердження Погоджувальної ради, щоби потрапити на розгляд. Адже, жаліються в президентській фракції, Разумков не скликає засідання Погоджувальної ради, щоби ухвалити повноцінний робочий план, а віце-спікери таких повноважень не мають.
Звільнити його з посади голови парламенту "слуги народу" планують завтра, 7 жовтня. З тим, щоб у п'ятницю призначити нового. Найімовірніше, ним стане перший заступник Разумкова — Руслан Стефанчук. Водночас, щоби здійснити цей намір, монокоаліції доведеться здолати бюрократичні перепони. Тож, у "Слузі народу" припускають, що спікеріада може тривати довше.
"Сьогодні знову немає порядку денного, незважаючи на те, що ми закликали пана голову скликати Погоджувальну раду. Ніхто її не скликав. Якщо завтра почнуться блокування, перерви, то я не виключаю, що фактично може бути втрачений і четвер", — зазначив очільник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.
Нагадаємо, 30 вересня Дмитро Разумков у Facebook повідомив, що фракція "Слуга народу" ініціювала його відставку з посади голови Верховної Ради. Пізніше в "Слузі народу" заявили, що відповідне звернення Давида Арахамії про підписні листи щодо відставки Разумкова - його особиста ініціатива.
Згодом Разумков офіційно запросив народних депутатів фракції "Слуга народу" на зустріч у понеділок, 4 жовтня, аби обговорити його "незадовільну" роботу за два роки на посаді спікера. Утім, нардепи не погодилися.
Під час засідання у Трускавці "Слуги народу" зібрали понад 150 необхідних підписів для запуску процесу відставки голови парламенту. А 4 жовтня Рада запустила процедуру відкликання Разумкова з посади. Проголосувати за його відставку можуть вже 7 жовтня.
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