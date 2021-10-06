"Слуги" не змогли сформувати порядок денний у ВР через конфлікт з Разумковим

"Слуги" не змогли сформувати порядок денний у ВР через конфлікт з Разумковим

У президентській фракції скаржаться, що Разумков не скликає засідання Погоджувальної ради, щоби ухвалити повноцінний робочий план, а віце-спікери таких повноважень не мають.

У Верховній Раді депутати не змогли сформувати свій порядок денний через конфлікт між відстороненим головою Дмитром Разумковим і монокоаліцією.

Про це йдеться 6 жовтня у сюжеті ТСН.19:30.

Тож сьогодні ухвалювали лише постанови, які не потребували затвердження Погоджувальної ради, щоби потрапити на розгляд. Адже, жаліються в президентській фракції, Разумков не скликає засідання Погоджувальної ради, щоби ухвалити повноцінний робочий план, а віце-спікери таких повноважень не мають.

Звільнити його з посади голови парламенту "слуги народу" планують завтра, 7 жовтня. З тим, щоб у п'ятницю призначити нового. Найімовірніше, ним стане перший заступник Разумкова — Руслан Стефанчук. Водночас, щоби здійснити цей намір, монокоаліції доведеться здолати бюрократичні перепони. Тож, у "Слузі народу" припускають, що спікеріада може тривати довше.

"Сьогодні знову немає порядку денного, незважаючи на те, що ми закликали пана голову скликати Погоджувальну раду. Ніхто її не скликав. Якщо завтра почнуться блокування, перерви, то я не виключаю, що фактично може бути втрачений і четвер", — зазначив очільник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Новини України: у Верховній Раді не можуть сформувати порядок денний через конфлікт

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