"Слуги" реагували оплесками, в опозиції критикували за популізм: як Зеленський виступив в Раді зі щорічним посланням

"Слуги" реагували оплесками, в опозиції критикували за популізм: як Зеленський виступив в Раді зі щорічним посланням

Виступ Зеленського відбувався без жодних несподіванок.

Володимир Зеленський виступив перед Верховною Радою. Серед тез щорічного послання президента: повернення Криму, множинне громадянство для українців, держава без корупції та олігархів, прямі переговори з Росією. "Слуги народу" реагували на більшість цих тез оплесками, в опозиції Зеленського знову критикували за популізм.

Про те, що обіцяв українцям президент - 1 грудня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Так, виступ Зеленського відбувався без жодних несподіванок. Депутати "Євросолідарності" - фракції експрезидента, як і завжди, розгорнули в залі плакати із закидами в бік Зеленського. Але "слуги народу", які значно переважають "порошенківців" чисельністю, подбали, щоби він бачив їхню підтримку. Вдягнули футболки із відповідним написом.

Виступ Зеленського президентська фракція раз-по-раз переривала оплесками. Він і сам щосили плескав в долоні, коли говорив про успішну операцію українців, які порятували від Талібану тих, кому загрожувала небезпека .

Слово "вперше" Зеленський промовляв найчастіше. Каже, вперше в Україні буде облаштовано захищений державний кордон, з'явиться національний авіаперевізник, побудують завод з виготовлення сучасних дронів, продовжиться програма будівництва доріг і почнеться велика модернізація житлових будинків, шкіл та лікарень, які стануть енергоефективними. Президент анонсував закон про множинне громадянство для українців, які живуть за кордоном, та обіцяв запровадити економічний паспорт українця. Гроші від користування надрами від великого бізнесу підуть на спеціальні дитячі рахунки.

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Також президент запевнив, що продовжить курс на обмеження влади багатих та впливових. В монокоаліції йому знову бурхливо аплодували. А от позафракційний нардеп Вадим Новинський, бізнес-партнер Рината Ахметова, який і сам може потрапити до реєстру олігархів, вважає цю стратегію Зеленського популізмом. А ще спростовує слова Зеленського про підготовку олігархічного держперевороту.

Також Зеленський обіцяв комплексну ракетну програму і створення кібервійськ. А ще, зазначив, наступного року всі ветерани війни з Росією, які потребують житла, отримають його. Однак наступна його теза розвіяла атмосферу ейфорії. Президент знову заговорив про прямий діалог з Росією. Цього, не секрет, уже давно домагаються європейські партнери України.

Повернення Криму та прямі переговори з Росією – що пообіцяв Зеленський громадянам | Новини України

"Ми повинні сказати правду. Ми не зможемо зупинити війну без прямих перемовин із Росією і наразі це визнали всі. Всі зовнішні партнери, а деякі внутрішні це не визнають. Ми повинні говорити, знаючи, що у нас сильна потужна армія, і не боятися зараз говорити один одному правду. Якщо ми хочемо повернути Донбас, то давайте, а якщо хочемо просто ходити і про це говорити, то давайте нічого не робити", - зазначив він.

Завершити вирішили на мажорній ноті: закінчивши з посланням, Зеленський вручив державні нагороди 46-ти українцям - військовим, вчителям, лікарям.

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