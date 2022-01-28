Слухання у справі нацгвардійця почалося із запізненням та суперечкою через вимоги адвоката

Слухання у справі нацгвардійця почалося із запізненням та суперечкою через вимоги адвоката

На думку адвоката, відомості, що можуть прозвучати, можуть зашкодити Артемію і державі.

Адвокати нацгвардійця, який розстріляв товаришів, вимагали закритого слухання, але після суперечок представників ЗМІ пропустили.

Про це повідомляє кореспондент ТСН Ольга Павловська.

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Адвокат підозрюваного просить обирати запобіжний захід у закритому режимі, адже на його думку, можливе розголошення державної таємниці, зокрема, схеми охорони стратегічного об’єкта. А також начебто розголошення відомостей про підозрюваного може нашкодити честі та гідності Артемія.

Після суперечок представників ЗМІ пропустили до зали суду, слухання почалося із запізненням.

Нагадаємо, що у Дніпрі слухають справу про запобіжний захід для Артемія Рябчука, який напередодні вночі вбив 5-х товаришів по службі і ще п’ятьох поранив.

Адвокати нацгвардійця вимагали закритого слухання

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