Службова недбалість: у Рівному посадовець піде під суд за розголошення держтаємниці

Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін до п'яти років.
За розголошення державної таємниці судитимуть посадовця у Рівному. Підозрюваний мав допуск до секретної інформації.
Про це йдеться у ТСН.Ранок 1 жовтня.
Три роки тому він лишив файл про військові об'єкти на ноутбуці, не призначеному для обробки інформації з обмеженим допуском, кажуть у прокуратурі.
Ноутбук же був під'єднаний до Інтернету, і з секретними даними ознайомилася стороння особа.
СБУ встановила: це могло завдати шкоди національній безпеці. Тож посадовець опинився на лаві підсудних. В якій установі він працював і на якій посаді - не розголошують. Підозрюваному загрожує до 5 років за ґратами.
Раніше стало відомо, що суд оштрафував військового комісара Болградського районного територіального центру комплектування і соцпідтримки за допуск до секретних документів неуповноваженої особи.