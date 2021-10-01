Службова недбалість: у Рівному посадовець піде під суд за розголошення держтаємниці

Службова недбалість: у Рівному посадовець піде під суд за розголошення держтаємниці

Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін до п'яти років.

За розголошення державної таємниці судитимуть посадовця у Рівному. Підозрюваний мав допуск до секретної інформації.

Про це йдеться у ТСН.Ранок 1 жовтня.

Три роки тому він лишив файл про військові об'єкти на ноутбуці, не призначеному для обробки інформації з обмеженим допуском, кажуть у прокуратурі.

Ноутбук же був під'єднаний до Інтернету, і з секретними даними ознайомилася стороння особа.

СБУ встановила: це могло завдати шкоди національній безпеці. Тож посадовець опинився на лаві підсудних. В якій установі він працював і на якій посаді - не розголошують. Підозрюваному загрожує до 5 років за ґратами.

Новини України: у Рівному судитимуть посадовця за розголошення державної таємниці

Раніше стало відомо, що суд оштрафував військового комісара Болградського районного територіального центру комплектування і соцпідтримки за допуск до секретних документів неуповноваженої особи.

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