Службові собаки на фронті страждають від поранень не менше за людей: ветеринари проводять операції просто в окопах

Тварин з лінії фронту рятують військові ветеринари. Вогнепальні та осколкові поранення собаки-воїни отримують не рідше за людей. Понад 7 тисяч врятованих душ на рахунку медиків першого українського ветеринарного шпиталю. Цими днями він приїхав до Кропивницького, аби надати допомогу місцевим службовим псам, йдеться в ТСН.

У медичному кабінеті кропивницького кінологічного центру нині хазяйнуть військові ветеринари. Рятують трирічну вівчарку Черрі - чотирилапого бійця підрозділу МВС. Зо два десятки таких як вона пацієнтів чекали на приїзд спеціалізованих медиків.

Військові ветеринари приїхали на власному реанімобілі. Кажуть, він щасливий - багато разів вивозив з-під обстрілів і лікарів, і пацієнтів. “Машина ціла. Нас осколками - як ніби в куполі були. Нічого не заділи, Слава Богу, все добре було. В такому плані. В перший раз чи що!?”, - каже Тимофій Загородній.

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На фронт ветеринари везуть медикаменти та корм для тварин, звідти - тяжких чотирилапих поранених. Часто доводиться оперувати в окопах і просто неба. Щоб не засипало землею від вибухів бійці тримають над операційною бригадою брезент, розповідає очільник ветеринарного шпиталю. Ворожі снайпери влаштували на чотирилапих бійців української армії справжнє полювання, твердить медик. “Розмінування, пошук людей, пошук рештків людей, я не люблю це слово. Пошук нарктоичних речовин, пошук вибухівки, собаки-санітари - вони виконують дуже багато функцій і вони дуже, я так зрозумів, заважають. І в них ціла певна радість, коли снайпер знімає нашу собаку”, - каже головний лікар ветеринарного шпиталю Кирило Чумаков.

Хвостатих поранених оперують, реабілітують і повертають у стрій. Працювати з військовими ветеринарами простіше, ніж з цивільними, твердять кінологи. Бо військові краще розуміють особливості ушкоджень та хвороб, які на бойових завданнях отримують службові собаки.

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