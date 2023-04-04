Служителі УПЦ МП шукають новий "маф" – політолог розповів про майбутнє священників Лаври

Втрата Києво-Печерської лаври для Московського патріархату – це втрата вагомого осередку впливу.

Чи варто чекати на помсту Кремля та що буде з священниками Лаври, про це в інтерв’ю ТСН.ua розповів політтехнолог Борис Тізенгаузен.

"Я думаю, що вони вже десь на міжнародних майданчиках розповідають, що нічого святого в України немає. Цю тему ніхто не хоче коментувати, всі намагаються її обережно обійти. Якби я був чиновником, то не соромився б коментувати. Адже є закон, на підставі якого Московський патріархат виселяють з Лаври. Близько 60 кримінальних справ було відкрито по відношенню до представників цієї церкви. Вони з росіянами домовлялися, допомагали їм, видавали різних активістів. Тобто це колаборанти та зрадники. Звичайно, не всі. Є декілька пристойних людей. Але церква ворожої держави не може впливати на розум людей під час війни. Виникає питання – що робити з віруючими? Більшість священнослужителів, які втратять джерело прибутку, через деякий час опиняться на території Росії і отримають там свої "приходи". Багато з них вже там. Вони не в Україні будуть далі розвивати себе, служити Богові. Вони тепер просто шукають новий "маф", з якого будуть заробляти", - розповів політтехнолог.

Нагадаємо, 10 березня Національний заповідник "Києво-Печерська Лавра" попередив Українську православну церкву (Московський патріархат) про розірвання договору про використання Нижньої Лаври від 29 березня поточного року. Однак ченці відмовилися залишати Лавру. Крім того, 31 березня духовенство УПЦ МП заблокувало будівлю Києво-Печерської лаври та не впустило туди комісію Міністерства культури та інформаційної політики.

1 квітня у Шевченківський суді столиці пройшло засідання щодо справи колишнього намісника Києво-Печерської лаври митрополита Павла Лебідя – відправили на два місяці під домашній арешт.

СБУ виклала в Мережу аудіозапис розмов Павла, в яких той радів окупації Херсона, а вторгнення РФ називав "війною Америки і Росії до останнього українця".

4 квітня комісія Міністерства культури знову не потрапила до жодного приміщення та церкви Києво-Печерської лаври. Всупереч закону представники УПЦ МП все ще не виїхали звідти.

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