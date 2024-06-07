Служити можна лише один рік, але є нюанс: гучна заява, яка сполошила українців

Укласти контракт на військову службу в ЗСУ строком на один рік мають право тільки деякі добровольці. Всі деталі – в ексклюзиві TSN.UA.

Рік служби за контрактом і вільний? Гучну заяву щодо мобілізації в Україні зробив нардеп Федір Веніславський. Ба більше, Міноборони та команда Victory Drones спільно запустили проєкт техно-рекрутингу – базової підготовки громадян з управління дронами. Після навчання такі особи зможуть підписати контракт із ЗСУ. Всі деталі – в ексклюзиві журналістки Вікторії Панченко для TSN.UA.

Служба за контрактом

Нардеп Веніславський стверджує, що українці, які приходять у військкомат без повістки, можуть підписати контракт із ЗСУ на один рік.

"Якщо людина отримує повістку, вона мобілізована. Якщо людина прийшла без повістки, вона має право укласти контракт на військову службу на рік", – каже він.

Ба більше, за словами нардепа, після цього року службу можна не продовжувати.

Однак, раніше Тетяна Муравйова, керівниця рекрутингової групи позаштатного рекрутингового центру Сил ТрО повідомляла про тонкощі підписання таких контрактів.

“Зараз більшість військових частин оформляють контракти з формулюванням “до кінця мобілізації”. Тобто тут ви перебуваєте в рівних умовах із мобілізованими, дія контракту закінчиться з початком демобілізації”, – зазначила Муравйова.

Нагадаємо, що із законопроєкту про посилення мобілізації на стадії розгляду прибрали норму про демобілізацію через 36 місяців служби. Через що покинути ЗСУ зараз не можуть навіть ті, хто вступив до них добровільно на початку повномасштабного вторгнення. Крім того, про те, що у військкоматах будь-кому пропонують підписувати річні контракти, інших відомостей поки що не надходило. Технічно будь-якій людині, яка з'явилася в ТЦК, можуть вручити повістку та мобілізувати. Єдине послаблення передбачалося тим, хто прийшов без повістки на уточнення даних. Згідно з ухвалою Кабміну, їх не мають права відправляти на медкомісію відразу ж, а зобов'язані виписати окрему повістку.

Хто може укласти контракт із ЗСУ на один рік

Укласти контракт на військову службу в ЗСУ строком на один рік мають право тільки деякі добровольці. Про це повідомив в ефірі "1+1" речник Міноборони Дмитро Лазуткін.

"Це стосується двох категорій людей. Осіб, які мають вік від 18 до 25 років, окрім осіб, які належать до офіцерського складу, а також осіб, які мають медичну або психологічну освіту. Вони можуть дійсно укласти контракт на один рік", – пояснив він.

Тонкощі проходження ВЛК

Примітно, шо медичний огляд військовозобов'язаних може проводитися в лікарнях, які уклали договори із Національною службою здоров'я України. Однак остаточне рішення щодо придатності до військової служби ухвалюватиме ВЛК у самому ТЦК. У разі незгоди з висновком районної ВЛК, військовозобов'язаний може звернутися до обласного ТЦК для повторного проходження медкомісії. Також її рішення можна оскаржити у судовому порядку або скасувати після розгляду комісією вищого рівня.

"Бойова" повістка

Одне із головних побоювань, які висловлювали українці щодо оновлення своїх військово-облікових даних, було те, що одразу після цього їм прийде повістка на медкомісію. А після медкомісії може прийти і "бойова" повістка на мобілізацію. Неявка після цього – це вже кримінальна стаття.

Техно-рекрутинг

Також стало відомо, що Міністерство оборони України та команда Victory Drones спільно реалізують проєкт техно-рекрутингу – базової підготовки громадян з управління дронами, готових підписати контракт зі Збройними Силами України. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" розповів уповноважений представник Міноборони з питань рекрутингу Олексій Бежевець. Проєкт реалізується у співпраці з Центром рекрутингу української армії та має посилити технологічні спроможності війська.

"Спільний проєкт полягає в тому, що МОУ через мережу своїх рекрутингових центрів, яких в Україні вже 22, пропонуватиме людям, які цікавляться позиціями операторів БПЛА, долучитися до навчання, які забезпечує Victory Drones", – каже Бежевець.

Частина навчання проводиться онлайн на платформі Prometheus. Цей початковий курс може пройти будь-який громадянин. Після успішного завершення курсу відбувається комунікація з менеджерами Victory Drones, визначається, як людина бачить своє майбутнє, для чого вона більш схильна. Далі йде закритий онлайн-курс близько 1,5 тижня і потім відбувається офлайн навчання з практичними заняттями на полігоні. Олексій Бежевець розповів, що навчання йтиме за чотирма напрямками – FPV, розвідники, крило і коптери-бомбери.

Після закінчення навчання громадяни зможуть долучитися до конкретної військової частини й далі проходити там службу за контрактом.

110 тисяч мобілізованих

Зазначимо, що мобілізація в Україні триває, і нашій державі за цей рік треба поповнити лави української армії на 100-110 тисяч осіб. Про це повідомив народний депутат України, заступник голови комітету з питань прав людини Руслан Горбенко в інтерв’ю "Укрінформу".

"Зараз командування і військові на фронті зазначають, що потреба в особовому складі на цей рік становить 100-110 тисяч осіб. На мою особисту думку, за цей рік вдасться призвати приблизно до 120 тисяч новобранців", – підсумував Горбенко.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ⚡️❗️ СЛУЖИТИ МОЖНА ЛИШЕ ОДИН РІК, але є нюанс! Гучна заява, яка сполошила українців!

Нагадаємо, у Міноборони пояснили, чи треба проходити ВЛК щорічно.

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