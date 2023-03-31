Служити на Київщині будуть 11 помічників із Нідерландів: усі вони чотирилапі

Поліцейські кінологи відзначають, що новоприбулі собаки дуже надаються до навчання.

Одинадцять вівчарок - німецьких і бельгійських - приїхали жити і служити на Київщину з Нідерландів. Ця подія відбулася у річницю визволення Київської області від російських загарбників. Водночас в кінологічному центрі в Ірпені відзначали день створення підрозділу. До службових собак у поліції та армії зараз особлива увага. Саме вони допомагають розміновувати деокуповані території, розшукувати вибухові предмети. А ще - рятувати дітей і стареньких.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Кінолог Нацполіції Євген Полторан розповів, що його підопічна, службова бельгійська вівчарка Арес лише за останній місяць знайшла у лісі загиблого літнього чоловіка та швидко розшукала двох дітей, які загубились. А ще Арес може вистежити і затримати будь-якого злочинця.

Коли рік тому росіяни захопили Київщину, Арес із родиною Євгена опинився в окупації. Сам Євген у той час воював. Виходячи з майже заблокованого Ірпеня, пес тоді врятував групу людей, яких вивозили з окупації.

“Хтось тоді випустив стафа, той побіг на натовп. Він задушив того стафа, але сам залишився без шматка лапи. Йому той стаф трошки відкусив”, - розповідає поліцейський.

У кінологічному центрі в Ірпені під час окупації залишилося кілька співробітників і тільки десятеро тварин. Рік тому сюди теж прилітали ворожі снаряди. Усі тутешні будівлі були понищені, і, на жаль, один службовий собака від осколків тут загинув.

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Як розповів начальник кінологічного центру Максим Піщанський, наразі тут немає можливості розведення службових собак.

Однак, попри це, зараз тут уже 63 службові собаки. Третину з них за останні місяці поліції передали з Нідерландів. Допоміг у цьому один із міжнародних благодійних фондів.

Дев'ять бельгійських і дві німецькі вівчарки приїхали на Київщину з Нідерландів лише напередодні.

Кінологиня Валентина Науменко, яка опікується новоприбулою вівчаркою Полі, говорить, що ці собаки дуже надаються до навчання.

“Їм яку задачу не даєш, вони одразу все беруть на вус, запам’ятовують та далі працюють”, - каже вона.

Щоб українські чотирилапі вихованці теж відчували увагу, кінологи влаштовують їм тренування. Собаки виконують команди, шукають вибухівку, і відпрацьовують вправи на затримання злочинців.

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Нагадаємо, в одному з сіл під Києвом розгорнулася сімейна драма, жертвою якої ледь на стало немовля. Врятувати дитину допомогла службова вівчарка на прізвисько Грім.

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