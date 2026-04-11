- Дата публікації
-
- Категорія
- Ексклюзив ТСН
- Кількість переглядів
- 804
- Час на прочитання
- 1 хв
Сльози щастя та перші за 4 роки обійми з рідними: як зустрічали звільнених з полону захисників (відео)
Звільнені з полону українські бійці одразу телефонували рідним, щоб повідомити їм радісну звістку про своє повернення додому.
У суботу, 11 квітня, звільнених з російського полону українських захисників, деякі з яких були у неволі від 2022 року, зустрічали на рідній землі.
Кореспонденти ТСН зафіксували перші миттєвості цієї зустрічі.
Після катувань у полоні декого з українців доставляли медики швидкої допомоги. Виснажених бійців, один з яких назвався нацгвардійцем, пересаджували на візки, оскільки вони були занадто ослабленими, щоб пересуватися самостійно.
Родичі воїнів, декого з яких не бачили 4 роки, зустрічали звільнених зі сльозами щастя на очах.
«Чотири роки! Чотири роки полону!», — говорила схвильована жінка, яка дочекалася повернення свого брата, який потрапив у полон на Донецькому напрямку.
«Нам „пощастило“ Півроку і він повертається з полону», — каже ще одна родичка військовополоненого, який зник безвісти на Покровському напрямку ще у вересні минулого року.
Тільки в січні стало відомо, що цей українських воїн живий, але потрапив у російський полон.
Нагадаємо, 11 квітня відбувся новий обмін полоненими між Україною та агресоркою Російською Федерацією. З російського полону повернули 175 українських захисників, які перебували у неволі від 2022-го.
Окрім військових, були звільнені 7 цивільних громадян України, яких росіяни фактично викрали зі своїх домівок.