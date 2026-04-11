Сльози щастя та перші за 4 роки обійми з рідними: як зустрічали звільнених з полону захисників (відео)

Обмін полоненими / © Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

У суботу, 11 квітня, звільнених з російського полону українських захисників, деякі з яких були у неволі від 2022 року, зустрічали на рідній землі.

Кореспонденти ТСН зафіксували перші миттєвості цієї зустрічі.

Після катувань у полоні декого з українців доставляли медики швидкої допомоги. Виснажених бійців, один з яких назвався нацгвардійцем, пересаджували на візки, оскільки вони були занадто ослабленими, щоб пересуватися самостійно.

Родичі воїнів, декого з яких не бачили 4 роки, зустрічали звільнених зі сльозами щастя на очах.

«Чотири роки! Чотири роки полону!», — говорила схвильована жінка, яка дочекалася повернення свого брата, який потрапив у полон на Донецькому напрямку.

«Нам „пощастило“ Півроку і він повертається з полону», — каже ще одна родичка військовополоненого, який зник безвісти на Покровському напрямку ще у вересні минулого року.

Тільки в січні стало відомо, що цей українських воїн живий, але потрапив у російський полон.

На рідній землі звільнені з полону українські бійці одразу телефонували рідним, щоб повідомити їм радісну звістку про своє повернення додому.

Нагадаємо, 11 квітня відбувся новий обмін полоненими між Україною та агресоркою Російською Федерацією. З російського полону повернули 175 українських захисників, які перебували у неволі від 2022-го.

Окрім військових, були звільнені 7 цивільних громадян України, яких росіяни фактично викрали зі своїх домівок.