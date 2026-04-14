Сльози та радість: як відбувався Великодній обмін полоненими (щемливі кадри)

Обмін полоненими 11 квітня / © Володимир Зеленський

Новий етап обміну полоненими може відбутися вже наприкінці цього тижня: про це повідомив голова офісу президента Буданов. За його словами, залишалися тільки бюрократичні процедури. Скільки людей вдасться повернути — не повідомляється.

Для 182 родин в Україні цей Великдень став незабутнім. Додому з полону повернулись їхні рідні. Це був 73 обмін. Передував йому довгий і важкий процес. Але врешті повернути вдалось 175 військових — більшість з них в полон потрапили в перші місяці повномасштабного вторгнення. А ще сімох цивільних.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Мар'яни Бухан.

Очікування на звільнених з полону українців

Біля лікарні, куди мають привезти звільнених з полону, збираються рідні полонених і зниклих безвісти. Як раптом у натовпі крики і плач.

Це плаче Світлана Зьомша. Її син Євген потрапив в полон півроку тому. І весь цей час вона їздила чи не на кожен обмін.

Світлану обіймають мами, сестри і дружини побратимів сина, з якими він служив в одній бригаді.

Як зустрічали звільнених з полону воїнів

В цей момент з кордону в лікарню вже під’їжджають швидкі з тяжкохворими і пораненими, але вже звільненими бійцями.

Тим часом у Світлани нова хвиля емоцій. Вона на світлинах з кордону побачила свого Женю.

«Є на фото, є, є. Худий. Це точно він? Да, да, як я не взнаю свою дитину?! Це ж моє кротенятко», — вигукує мати.

Особливість цього обміну в тому, що майже всі звільнені — це ті, хто в полоні Росії був з 2022-го року. А ще звільнити вдалося 25 офіцерів, яких Росія категорично відпускати не хотіла. Це нацгвардійці, морпіхи, прикордонники, бійці загону морської охорони — майже всі звільнені нині захисники Маріуполя.

«Наші козаки, які обороняли „Азовсталь“, сьогодні з нами», — каже один із прикордонників.

Саме з «Азовсталі» в так званий «почесний полон», що мав бути не більше чотирьох місяців, в травні 2022-го вийшов брат Віталія і дядько Ксенії Сальви — Олександр. Росіяни тоді набрехали. Відпустили бійця лише зараз.

Автобуси нарешті в’їжджають у двір лікарні. Натовп вибухає та вітає звільнених захисників.

Світлана свого Женю теж знаходить в натовпі.

Світлана обіймає сина, і вони повільно йдуть разом, доки інших хлопців все ще цілують рідні.

У ГУР обіцяють нові обміни

Цей обмін мав бути чисельнішим, зізнаються українські переговорники. Яку кількість вони мали повернути під час великодніх свят — не зізнаються. Але сам процес, кажуть, був важким. Росіяни не надто готові віддавати Україні її захисників.

Андрій Юсов, ГУР МО: «Переговорна група продовжує працювати, в тому числі і сьогодні».

