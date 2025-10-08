ТСН у соціальних мережах

Слиз і зіпсована консервація: яку поширену помилку роблять господині

Господині розповіли, як правильно приготувати смачну консервацію.

Олена Лоскун
Слиз і зіпсована консервація: яку поширену помилку роблять господині

Консервація / © www.freepik.com/free-photo

В українських господинь триває сезон заготовок на зиму. Найбільше пощастило тим, у кого все домашнє. Бо так можна непогано зекономити. Та й продукти якісні і свіжі.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Олени Лоскун.

Блогерка розповіла про консервацію

Надія Пташка спускається у погріб. Тут стоїть стелаж — ущент заповнений консервацією.

Гостре, солоне, солодке і перчене — є, що хочеш. Навіть компот із чорнобривців. А головне — усе вирощене на власному городі. Надія пояснює: коли має запаси — їй спокійніше. Частину закруток також роздає родичам і друзям. А ще — відсилає підписникам. Надія Пташка — блогерка. І кожен свій рецепт викладає у соцмережах.

Сьогодні хоче поділитися з ТСН одним зі своїх перевірених рецептів. У банки із прянощами та зеленню Надія вкладає понадрізувані домашні томати.

«5 однолітрових баночок. Тут у нас приблизно помістилося 3 кг зелених помідорчиків», — каже вона.

Для маринаду — воду змішує із оцтом, цукром та сіллю. Усе це має закипіти

«Якщо комусь пощастить знайти „Артемсіль“ — то взагалі супер. У мене така є. Бо у мене ще з довоєнних часів залишилася», — каже блогерка.

Тим часом маринад вже приготувався, цим маринадом треба залити помідорчики.

Заповнені банки Надія ставить у каструлю з водою та стерилізує 15 хвилин з моменту закипання.

Те, що із сіллю — нині біда підтверджує і біохімікиня Ольга Гуренко. Вона каже: на полицях зараз багато йодованої солі. І деякі господині помилково її беруть для консервування.

«Йод буде заважати бродінню молочнокислих бактерій. Він буде пригнічувати процеси бродіння. У результаті овочі чи що ви там будете готувати — воно буде утворювати слиз і може зіпсуватися», — каже вона.

Радить звертати увагу експертка і на крупність помолу.

Чи корисна консервація

Вікторія Гончаренко — лікарка-ендокринологиня та сертифікована дієтологиня.

“Я не скажу, що консервація максимально шкідлива, але ті рецепти, які на сьогодні застосовують — вони дійсно можуть принести більше шкоди вашому організму, ніж користі”, - каже Вікторія Гончаренко.

Тож Вікторія радить вживати такі харчі в обмеженій кількості. А щоб зберегти щонайбільше вітамінів овочі, фрукти та ягоди — краще морозити. Так у них максимально зберігається вітамін С. Можна також городину квасити. Але й тут є деякі обмеження. Ще один варіант — ферментовані овочі.

Яка вартість консервації

Якщо говорити про вартість, то томати, нагадує Надія, у неї були домашні. Часник та зелень теж.

“Якби я купила всі оці інгредієнти на базарі, з урахуванням баночок, кришечок — мені б обійшлося по ціні 200 гривень. А якщо готувати вже готові — ну ви ж знаєте, які по супермаркетах ціни. Від 100 грн баночка і вище. одна, а тут ми законсервували 5”, - каже Надія Пташка.

На цьому Надія Пташка зупинятися не планує. Бо попереду у неї ще закрутки із залишків червоних помідорів, гарбузів, винограду та перцю, яких цьогоріч уродило щедро.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ТСН ДЕНЬ новини 8 жовтня. Трамп не привітав Путіна! АТАКА ШАХЕДАМИ зараз! Київ затягнуло туманом!

