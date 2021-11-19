Смачне і дуже п’янке: у французів почалося свято молодого вина Божоле нуво

Смачне і дуже п’янке: у французів почалося свято молодого вина Божоле нуво

Божоле нуво - наймолодше з усіх вин у Франції. На його появу французи чекали з особливим трепетом

У Франції стартувало свято молодого вина - Божоле нуво. Цей хмільний напій можна споживати впродовж усього кількох тижнів після збору врожаю.

Про це йдеться в ТСН.16.45.

Легке та червоне - смак цього вина жоден француз ні з чим не сплутає.

«Досить жваве. Фруктове легке, приємне– це те, що нам сьогодні потрібно, щоб підняти настрій», - каже один із дегустаторів.

І дуже п'янке. «Нема кращого вина, аніж Божоле нуво! Дуже смачне вино», - твердить відвідувачка ресторану.

Це Божоле нуво - наймолодше з усіх вин у Франції. На його появу французи чекали з особливим трепетом, адже торік через пандемію ним не змогли посмакувати. Цьогоріч вирішили відсвяткувати удосталь. Власники кав'ярень завішали свої заклади плакатами про його появу у меню. Від клієнтів нема відбою.

«У цей досить складний період люди тримаються за традиції. Навіть під час пандемії ми хочемо святкувати Божоле нуво. Люди не перестали відчувати», - переконує француз Жульєн Ревійон.

Усі хто куштував вино кажуть - у нього насичений ягідний смак, але дехто відчуває у ньому смак інших фруктів.

Новини світу: у Франції розпочали свято молодого вина

Як із ким правильно пити Божоле розповідає француз Фелікс. «Це гарне вино, приємне. Це вино для дружніх зустрічей. Очевидно, це не найвищий сорт. Але прекрасно підходить для обіду чи після роботи», - каже Фелікс.

Насолоджуватись Божоле нуво французи зможуть лише кілька місяців. На відміну від інших вин - його не зберігають довго у погребі. А ще - воно недороге та доступне.

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