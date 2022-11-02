Смаколик за донат на армію: 11-річний буковинець пече сирні пончики, щоб зібрати гроші для військових

11-річний буковинець пече сирні пончики, щоб зібрати гроші для військових. Солодощі школяр пропонує людям зранку до кави і за ними вже шикуються черги. Хлопець вторгував 35 тисяч гривень, але зупинятися не збирається, йдеться в ТСН.

Давід сам дає раду із тістом, і лише за кілька годин хлопець встигає насмажити дві сотні пончиків. Починає від 6 ранку, щоб допомогти українським військовим. "Бо я бачу, що їм не вистачає техніки, асортименту військового, от і вирішив допомагати. Шкода наших воїнів, скоро зима", - каже хлопчик.

Ще гарячі пончики Давід пропонує людям неподалік місцевого ринку. Хлопця підтримує друг, який приносить для продажу домашній виноград.

"Він мене вже вмовив, щоб я йому дозволила ці пончики пекти, але я не знала, як люди відреагують. Коли він в перший же день 1300 гривень вторгував – він зрозумів, що він може більше", - розповідає мама хлопчика.

Випічку люди розбирають миттєво, бо ж не лише найкраще смакує до ранкової кави, а ще й допомога ЗСУ. Влітку хлопчик вторгував 14 тисяч гривень, які передав чоловіку, що робить баггі для військових. З початком навчання волонтерити стало важче, але як тільки почалися осінні канікули - торгівля знову пішла на лад. 20 тисяч гривень, зібрані за цей тиждень і передає доньці сусіда, який служить в ЗСУ.

Юний волонтер вже міркує як вдосконалити рецепт, який повністю не розкриває нікому, і не збирається припиняти збір. "Я чоловік, який має доробити те, що почав робити. Подивимося, на що ще буду збирати. Може навіть на танк зберу", - розмірковує Давид.

Читайте також:

З’явилося яскраве відео ударів по Антонівському мосту

Іспанія надасть Україні сучасні системи ППО та зенітні комплекси - Кулеба

Афганські найманці – на боці РФ: Жданов оцінив загрозу