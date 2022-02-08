Смартфони для пенсіонерів, е-документи і крок до народовладдя: які нові послуги стануть доступними у "Дії"

На порталі та в застосунку державних послуг "Дія" вводять низку нових функцій.

Сьогодні, 8 лютого, на головній digital-події від Мінцифри — форумі Diia Summit презентували нові послуги на порталі та в застосунку "Дія", які пришвидшать перехід до "держави у смартфоні".

То що ж нового підготувала влада і як ці впровадження полегшать життя українців, йдеться у матеріалі ТСН.ua.

Смартфони і пільговий Інтернет для пенсіонерів

За словами президента Зеленського, перехід до "держави в смартфоні" ускладнюється тим, що люди похилого віку часто не вміють користуватися Інтернетом й не мають смартфона.

Тому усі українці віком від 60 років, які вакцинувалися від коронавірусу, отримають від держави безкоштовний смартфон і пільговий тариф для користування мобільним Інтернетом. Нову державну програму, попередньо, буде запущено у квітні 2022 року.

Які моделі смартфонів роздадуть українцям – Зеленський не сказав.

Своєю чергою, голова Мінцифри Михайло Федоров зазначив, що для отримання смартфона вакцинованим пенсіонерам потрібно буде записатися. Він не уточнив, за рахунок яких коштів видаватимуть смартфони.

"У квітні розпочнеться перший етап проєкту: запис тих, хто хоче отримати смартфон. Коли розпочнеться другий етап - отримання смартфонів, - залежить від виготовлення самих пристроїв. Ми окремо це анонсуватимемо. Але ми плануємо більшу частину цього проєкту реалізувати вже цього року", - сказав очільник Мінцифри.

Зміна місця реєстрації

Відтепер місце реєстрації в Україні можна змінити онлайн. Минулого року ця послуга працювала як експериментальний проєкт, а також проходила бета-тестування.

"Сьогодні йде у минуле зміна місця реєстрації, або зміна прописки, як кажуть в народі — пекло. Так кажуть ті, хто хоча б раз у житті міняв прописку. Від сьогодні жодних обліків, жодних кабінетів, паспортних столів, військоматів та черг. Тепер змінити місце проживання онлайн можна буде в декілька кліків", - зазначив він.

Президент також сказав, що про довідку, яку треба було носити разом з ID-карткою, тепер також можна забути.

Зареєструвати місце проживання онлайн можна в застосунку або на порталі "Дія". Для цього потрібно вказати адресу фактичного проживання, та отримати підтвердження від власника житла. "Цифрове народовладдя" Президент Володимир Зеленський розповів, що в застосунку "Дія" відсьогодні запускають функцію "Опитування". Поки що запитання пов'язані з можливостями додатку та доступних у ньому послуг, але в майбутньому вони стосуватимуться інших питань життєдіяльності держави. Зеленський нагадав, що пряме народовладдя є одним із ключових пунктів його президентської програми. "Послуга "Опитування" — перший масштабний інструмент електронної демократії. Для мільйонів громадян це можливість висловлювати свою позицію та впливати на рішення для держави, можливість швидко дізнатися думку людей з будь-яких питань у режимі реального часу й реальних цифр. Ну а для всіх нас – це фактично старт цифрового народовладдя", – сказав він. Перші запитання є радше тестуванням цієї функції. Зокрема, вони стосуються нових цифрових послуг, що віднині з’явилися в "Дії". Тим часом Кабмін 7 лютого на позачерговому засіданні схвалив постанову про "Порядок проведення опитування з ініціатив, спрямованих на вирішення питань державного управління у різних сферах життя, на Єдиному державному веб-порталі електронних послуг". Тобто через портал "Дія". Як повідомляє "Судебно-юридическая газета", ініціатором опитування може виступати міністерство, інший центральний або місцевий орган виконавчої влади, які подали до Мінцифри замовлення на проведення опитування. Опитування не є голосуванням, передбаченим законом "Про всеукраїнський референдум", та не є виборами. Шеринг техпаспорту