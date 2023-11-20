Смажили шашлики із вкраденої худоби і вдягали чужу білизну: українка розповіла про жахи окупації

У Херсонській області будівельники з усієї України відновлюють зруйновані помешкання. Місцеві жителі згадують жахи окупації та те, як росіяни їх грабували.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Анастасії Невірної.

Окупанти знищили 200-річний дім та вкрали овець

Жителька Старосілля Херсонської області Любов Семененко розповідає, що її хаті 200 років. Будинок ледве вцілів, оскільки поруч із ним йшли російські колони техніки.

Найстрашніше почалось коли ЗСУ погнали окупантів з Херсонщини, згадує жінка. Відступаючи росіяни робили облави, обшуки та розбій.

"Пізніше казали, щоб хати не закривали, потому що вибивають двері, якщо замкнуто, двері кругом були відчинені, забирали, що хотіли, в нас наприклад забрали п’ятеро овець, з’їли", - каже Любов Семененко.

Любов Семененко

Тоді пані Любов з чоловіком наважилися покинути хату, а коли повернулися - побачили, що від дідівської оселі не лишилось живого місця.

"Ми старі люди, у нас один син і той в ЗСУ, нам важко, хто б поміг", - каже жінка.

Окупанти зарізали худобу і попросили шампурів

У селі Бобровий Кут ремонтують будинок Олексія та Лідії. Його кілька разів обстрілювали росіяни. Лідія з Олексієм спочатку взялись відновлювати оселю самостійно. Однак за пів року окупанти підірвали Каховську ГЕС і їхній будинок затопило.

Самотужки подолати ще й цю біду, було вже не сила. На допомогу прийшла сусідня Дніпропетровщина, яка за програмою "Пліч-о-пліч", відновлює три понівечені окупантами села.

Ремонт будинку на Херсонщині

По сусідству понівечену окупантами оселю пані Марини теж ремонтують будівельники з Дніпропетровщини. Зараз у хаті вже можна жити, каже жінка. Окупацію згадує із жахом. Каже, загарбники знахабніли настільки, що просили шампури аби смажити шашлик із вкраденої худоби.

"Прийшли, забрали, погрузили, зарізали і приходять до нас до дідуся - "дедушка у вас є шампура на шашлики", - каже Марина.

Після відходу росіян лишились самі стіни, окупанти тачками вивозили з дворів награбоване.

"Голодні, обідрані, ніщеброди, такі ніщеброди. Гребли все, що бачили, навіть білизну брали випрану", - каже жінка

Марина - жителька Херсонщини

Тепер у звільнених селах Херсонщини, куди не долітають ворожі снаряди, настав час відбудови.

Нагадаємо, на Київщині небайдужі за 4 дні кардинально змінили життя чоловіка.

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