Смердючий потоп у Херсоні: на що перетворилися будинки і що з аварійним колектором будуть робити комунальники

Потерпілим обіцяють компенсацію з міського бюджету. Свої збитки люди ще підраховують.
У Херсоні прорвав старий каналізаційний колектор і 20-метровий струмінь з каналізаційної труби залив навколишні подвір’я і хати.
Про те, на що перетворилися будинки і що з аварійним колектором будуть робити комунальники - 29 листопада йдеться в сюжеті ТСН.19:30.
Так, від смердючого потопу постраждали 6 подвір’їв. Розгрібати лайно людям допомагали працівники водоканалу і рятувальники.
Вимкнути каналізацію непросто, виправдовуються у водоканалі. Усі стоки довелося переключити на інший колектор. Але залишки нечистот все одно продовжували стікати у низину - на вулицю Штурвальну. Тож фонтан не зменшувався.
Колектору, по якому перекачують стоки ледь не половина міста, вже понад півстоліття. Термін його експлуатації сплив ще 20 років тому, кажуть у водоканалі.
Дірку на місці нинішньої аварії вже залатали. І колектор знову готують до запуску. Бо альтернативна мережа, на яку тимчасово перенаправили стоки, ще аварійніша.
Аби замінити аварійний колектор тільки за попередніми підрахунками потрібно 130 мільйонів гривень. А це майже половина річного бюджету Херсона. Тому комунальники знову латають стару мережу і готують її до запуску. Потерпілим обіцяють компенсацію з міського бюджету. Свої збитки люди ще підраховують.
Нагадаємо:
У Миколаєві після сильної зливи прорвало каналізаційний колектор діаметром 1200 м у районі вулиці Липової. Вулицю і приватні будинки залило нечистотами. Місцями потоком фактично розмило землю і утворилися невеликі ями.
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